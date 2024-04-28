Bakan Osman Aşkın Bak, sadece bir Tur değil, spor turizmine doğrudan etki yapan bu organizasyonun başarı öyküsünü de dile getirdi. Bakan Bak şöyle konuştu:

"Bisiklet sayesinde en ucra köy, kasaba ve orada yaşayan amcalara, teyzelere ulaştık. Hatta geçen yıl bir teyzenin sorduğu soruyu yanıtlamış ve büyük bir mutluluk duymuştuk hep birlikte. İstanbul etabına gelene kadar harika bir yarış cereyan etti. Başta emeği geçen Bisiklet Federasyonu, Organizasyon, güvenlik güçlerimiz, hakemlerimiz, (UCİ) Dünya Bisiklet Birliği hakemlerine, gönüllü arkadaşlarımıza, organizasyonu yurt dışı ve yurt içine duyuran medya mensuplarına teşekkür ederiz. Bisiklet otelleri, yolları, ve konuyla ilgili tüm girişimleri tamamlayan bisiklet ailesinin de katkılarını göz ardı edemeyiz. Elbette İstanbul'da normal bir yarış olsun isterdik. Ancak hava muhalefeti buna el vermedi. Neticede 150'yi aşkın sporcu 2 saat boyunca İstanbul'u bisikletle dolaşarak bu sihirli kenti daha yakında tanıma fırsatı buldular. Sprocularda, yabancı kafilelerde bu Tur'a katılmaktan ötürü memnuniyetlerini her fırsatta dile getirdiler. Herkes İstanbul'dan ayrılırken seneye tekrar buluşma dileklerini de ilettiler."

EMİN MÜFTÜOĞLU: HARİKA BİR ORGANİZASYON

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'da sona eren 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'u ile ilgili görüşlerini açıkladı:

"Her yıl üstüne koyarak gidiyoruz. Bize daha önceleri otobanda yarış yapıyorlar diyorlardı. bu olguyu da kırdık. Köylerdeki teyzelerimiz, mecrada yaşayan bacılarımızın önünden geçerek bisikleti onların ayağına götürdük. Seneye 60'ıncı yılımızda olacağız. Hazırlıklara şimdiden başlıyoruz. Bu Tur spor turizmine olan katkısını bir kez daha ortaya koymuştur. Emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyoruz"