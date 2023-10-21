Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde bir araya geldiği mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını belirterek, "Bu görüşmelerin tüm taraflara yararlı olacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.

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Koca, paylaşımında; Kuveyt, Gürcistan, KKTC, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Gambiya, Kosova, Namibya ve Kırgız Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin görsellere de yer verdi.

Kaynak: AA