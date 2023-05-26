Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TOKİ tarafından depremzedeler için 3 bin 628 konutun yapıldığı Elbistan ilçesinin Karaelbistan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'de inşaat sektörü ve müteahhitlik hizmetlerinin belirli bir noktaya geldiğini ifade eden Kirişci, depremin üzerinden 3,5 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen deprem konutlarının hızla yükseldiğine dikkati çekti.

Kirişci, deprem bölgesinde 456 bin 770 konut yapılacağını, bunun 72 bin 757'sinin Kahramanmaraş'ta inşa edileceğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda yapımına başlanmış olanları da eğer birkaç rakamla ifade edecek olursak 30 bin 675 konut ve 7 bin 851 köy evi ki bu da oldukça iyi bir rakam bizler için. Bir taraftan da ahırlarımız var. Bizim çünkü hayvansal üretimimizle ilgili ahırlara da ihtiyacımız var. 1359 tane de ahır inşası gerçekleştirilecek. 142 de küçük sanayi sitesi yapıldı ve yapılıyor. Şimdi bütün bu rakamlara baktığınızda aradan geçen 3,5 aylık bir zaman sonrasında geldiğimiz noktada yaraların ne kadar da hızlı sarıldığını gözlemliyoruz. İnşallah yılın sonunu bulmadan vatandaşlarımızı burada kalıcı konutlarında ziyaret edeceğiz, onların kahvelerini içeceğiz. Onlara hayırlı olsun dileklerimizi sunacağız. Türkiye işte böyle bir ülke. Türkiye böyle güçlü bir ülke. Türkiye bu konularda kabiliyeti, potansiyeli ve her türlü iş yapabilme yeteneği en üst düzeyde olan bir ülke."

Deprem bölgesinde ilk etapta yapımına başlanan köy evlerinin teslim sürecinin devam ettiğini hatırlatan Kirişci, tarımsal üretimin herhangi bir şekilde aksamasını ve problem yaşanmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

AA