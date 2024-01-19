Kacır, X sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması öncesinde Kennedy Uzay Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Florida Türk Uzay Bilim Misyonu için gerçekleştirilen bu yolculuğun ilk adım olduğunu belirten Kacır, "Bu yolculuk, tüm dünya için barış ve esenlik mesajlarımızı, 'daha adil bir dünya mümkün' iddiamızı güçlendiriyor. Alper Gezeravcı, bayrağımız ile Türk çocuklarının ve gençlerinin hayallerini uzaya götürüyor. Yolumuz açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, toplantıda, milyonlarca gözün bu tarihi ana şahitlik ederek ekranlara kilitlendiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Bugün, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken Türkiye için tarihi bir mihenk taşını da hep birlikte idrak ediyoruz. İlk kez bir Türk vatandaşı uzaya yolculuk edecek ve büyük öneme sahip bilimsel bir misyona katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Kacır, içinde bulunulan anın sadece bilinmeyene doğru gerçekleştirilen bir sıçrama değil, aynı zamanda bir mirasın sürdürülme anı olduğunu belirtti.

Ülke tarihinin Fergani, Ali Kuşçu, El Cezeri ve Uluğ Bey gibi alanında öncü, temsil ettikleri medeniyetin kültür ve değerleriyle yoğrulan isimlerle dolu olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları ifade etti:

"Onların sahip olduğu sorgulama ve keşif ruhu, bugün bizlerin de taşıdığı bir meşaledir. Uzay bilimine olan iddialı girişimiz Alper Gezeravcı ile başlıyor. O sadece bir astronot değil aynı zamanda milli gururumuzdur. Cesareti, azmi ve vatanseverliği, Türk Hava Kuvvetlerinde jet pilotu olarak görev yaptığı süre boyunca açıkça görülmüştür. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yükselir ve bayrağımızı taşırken, her Türk çocuğunun ve gencinin hayallerini ve hedeflerini de taşıyor. Gençlerimizin gökyüzü kadar yüksek ve derin olan hedefleri, onun yolculuğuyla yeni kanatlar bulacak."

"Hep birlikte yıldızlara bakalım"

Kacır, Gezeravcı'nın görevinin, aynı zamanda eğitim ve yeniliklere olan ulusal bağlılığın da göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, Anadolu'nun küçük bir şehri olan Muş'taki öğretmenden, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te başarı gösteren genç zihinlere kadar Türkiye'nin bilim insanları ve yenilikçi bireylerden oluşan bir nesil yetiştirdiğine işaret etti.

Kacır, NASA, SpaceX ve Axiom Space gibi uluslararası ortakların işbirliği ve desteğine duydukları minnettarlığı da ifade etti. Onların rehberlikleri ve deneyimlerinin bu misyona hazırlanırken kendilerine yol gösterdiğini belirten Kacır, İtalya, İsveç ve Avrupa Uzay Ajansını da (ESA) bu tarihi misyona katılımlarından dolayı kutladı.

Kacır, bu yolculuğun, Türkiye için sadece bir başlangıç olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında Türkiye'nin, ulusal uzay programında büyük adımlar attığını ifade etti.

Amaçlarının "sadece yeni sınırları keşfetmek değil, uzay bilimi ve teknolojisinde öncü bir ulus olmak" olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya dair öngörüsü ve bağlılığı, Türkiye'yi uzay keşfinde yenilik ve ilerleme ile eş anlamlı bir geleceğe doğru ilerletiyor. Bu yeni döneme adım atarken, koyduğumuz hedefler sadece ulusumuza değil, tüm insanlığa hizmet edecektir. Uzayda gerçekleştirilen keşifler, farklılıklarımızı aştığımız ve birlikte çalıştığımız takdirde başarabileceklerimizin bir kanıtıdır. Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu gerçekleştirirken, dünya barışı ve refahına dair mesajımızı da beraberinde taşımaktadır. Bu görev, umudun bir işareti olsun. Gerçekleştireceğimiz işbirliği, kurduğumuz ortak hayaller ve bilgi arayışındaki kararlılığımız sayesinde başarıya ulaşabileceğimizi bizlere hatırlatsın. Hep birlikte yıldızlara bakalım ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek için birlikte çalışalım."