Çanakkale

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çanakkale'nin Çan ilçesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla düzenlenen Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni'nde, Kale Grubunun markalar ve özel ürünler üreten Türkiye'nin köklü şirketlerinden olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, Kale Grubunun özveriyle, azimle, inançla çalışarak, fiziki ve beşeri sermayeye, teknolojiye yatırım yaparak 66 yıldır başarı yolculuğuna devam ettiğini bildirdi.

Bugün, geçen yıl temelleri atılan ve 42 milyon avro yatırım büyüklüğüne sahip granit slab fabrikasının açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Kacır, "Yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon metrekare olan bu fabrika, ürünlerinin yüzde 70'ini ihraç edecek. Bu tesis dijitalleşme ve verimlilik odaklı üretim teknolojileri kullanacak. Yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granitler üretecek. Ürün başına yüzde 42 daha az karbon salımı yapacak. Bu modern ve çevreci tesis Çanakkale'mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, görevi devraldığı günden beri Türkiye sanayisini ihracat, istihdam, üretim ve yatırım ekseninde hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonundan hareketle, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda yüksek katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"İhracatımızda yerlilik payını artırırken bir yandan da sanayimizin ithal ürünlere bağımlılığını azaltıyoruz. Yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinden biri olması sebebiyle seramik, stratejik öneme sahip. Bilindiği gibi seramik malzemeler, yapı ve inşaatla mutfak gereçleri sektörlerinin en önemli girdileri arasında yer almakta. Öte yandan askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi birçok yüksek teknoloji sahasında da kullanıma sahip. Seramiğin yenilikçi kullanımları, kuşkusuz geleceğin teknolojilerine kapı aralayacak. Örneğin hava araçlarımızın pilot kabinleri, seramik malzeme teknolojileri yardımıyla kurşun geçirmez hale getiriliyor. Önümüzdeki yıllar içinde uçakların türbin kanatları seramikten imal ediliyor olacak. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesiyle seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma kavuştu. Sadece son 10 yıl içinde seramik sektörü için yaklaşık 35 milyar lira yatırım tutarında ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdamı öngören 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Kütahya ve Yozgat'ta olmak üzere bu sektöre iki organize sanayi bölgesi kazandırdık. Bilecik ili Pazaryeri ilçesinde de bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgesel kalkınmanın öncüsü kalkınma ajanslarımız da seramik sektörüne yönelik yürütülen 29 projeye 71 milyon liralık destek sağladı. Sağladığımız bu altyapı ve destek mekanizmalarıyla birlikte Avrupa'da ikinci, dünyada 6'ncı büyük üretici haline geldik."

"Sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor"

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin seramikte kalite, markalaşma ve tasarım konusunda oldukça ileri durumda olduğuna dikkati çekerek, ürün çeşitliliğinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Anadolu'da doğmuş, onlarca medeniyetin zenginleştirdiği Türk seramiğinin, bugün dünya pazarlarının aranan ürünü konumunda olduğunu kaydeden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosuyla sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. İnşallah bu sayılar daha da artacak, yeni yatırımlarla çok daha ileri seviyelere ulaşacağız. Türkiye'nin seramik sektöründe 1 numara hale gelmesi için canla başla hep birlikte çalışacağız. Tabii seramikte 1 numara olabilmek adına sektör temsilcileri başta olmak üzere hepimizin çaba göstermesi ve birlikte üzerinde durmamız gereken bazı hususlar var. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim bunların başında geliyor. Bildiğiniz üzere; sınırda karbon düzenlemesi 2026'da yürürlüğe giriyor. Sektörümüzün bu düzenleme karşısında rekabetçiliğini korumak için Bakanlık olarak tüm paydaşlarla işbirliğine hazırız. Öte yandan sektörün AR-GE ve katma değer odaklı uygulamalarının geliştirilmesini ve artırılmasını odağımıza aldık. İleri Malzemeler Teknoloji Yol Haritası çalışmalarını başlattık. Son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında seramik alanında toplam 365 proje ve 438 kişiye 479 milyon lira destek verdik."

Teknoparklarda, seramik sektöründe 40 firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Kacır, biri Çanakkale'de olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 AR-GE ve 4 tasarım merkezine destek sağladıklarını belirtti.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, insan kaynağı kapasitesi, kapsamlı yatırım teşvikleri, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemiyle son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü. Bu vesileyle de yatırım yapmak isteyip de 'acaba' diyenlere seslenmek istiyorum. Hiç tereddüt etmeyin. Biz tüm destek ve teşviklerimizle, yatırım teşviklerimizle, AR-GE desteklerimizle, girişimci ve yenilikçi bir anlayışla her zaman sizinle olmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye güvenen, inanan, uzun vadeli düşünen herkes kazandı. İşte 66 yıllık güvenin ve özgüvenin eseri, Kale Grubudur. Yeter ki sizler de kendinize ve bu ülkeye inanmaya devam edin."

AA