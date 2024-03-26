Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Kırıkkale Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin en önemli gücünün inançlı, dinamik ve çalışkan Türk gençliği olduğunu vurgulayan Kacır, "Başka ülkelerin sahip olmadığı kadar genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Avrupa'dan 10, Almanya'dan 15 yaş daha genç nüfusa sahibiz. Bu çok değerli çünkü dünyayı değiştiren, yenilikçi teknolojilerin tümünü sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknolojik girişimler ve takımları ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık iddiası adına sürdürdüğü yenilikçi teknolojileri rekabetçi olarak dünyaya ihraç edebilme iddiasıyla devam ettirdiği milli teknoloji hamlesinin sahibi ve öznesinin TEKNOFEST kuşağı Türk gençliği olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesi adına yapılan her çalışmanın merkezinde Türk gençliğini gördüklerini dile getiren Kacır, "Türk gençliği, imkan verildiğinde ve önündeki engeller kaldırıldığında ne kadar büyük işlere imza atacağını büyük ölçüde ispat etti. Son yıllarda savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar, havacılıkta gerçekleştirdiğimiz başarı hikayeleri, önlerindeki engellerin kaldırılması halinde bu ülkenin evlatlarının neleri başarabileceğini bütün dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm sanayileşme tarihinin adeta akamete uğratılmış hikayeler tarihi olarak geldiğini aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"2000'li yıllara kadar ama 2000'li yıllarda sağlam bir irade 'bu milletin evlatlarının neye ihtiyacı varsa kendi imkanlarıyla geliştirecek, üretecek biz de onların önünü açacağız.' dedi ve bu milletin öz evlatları, kendi alın ve akıl teriyle BAYRAKTAR, AKINCI, AKSUNGUR, ANKA, HÜRKUŞ, HÜRJET ATAK, GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN'ı üretti ve gökyüzüyle buluşturdu. Türk milleti adeta gökyüzüne imzasına attı. Bu milletin evlatlarının önü açıldığında ne kadar büyük başarılar elde edebileceklerinin apaçık ispatıdır."

"Ay'a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz"

Bakan Kacır, savunma sanayisi ve havacılıktaki başarılarını şimdi uzay bilimi ve teknolojilerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu hedef ve anlayışla 2018'in sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Uzay Ajansını kurduğunu anımsatan Kacır, 2021'de dünyaya milli uzay programını ilan ettiklerini hatırlattı.

Uzay bilimi ve teknolojilerinde de son 20 yılda adım adım gelişme kaydettiklerini anlatan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah 8 Temmuz 2024'te ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiye, kendi haberleşme uydularını geliştiren, üreten 11 ülkeden biri olacak. Daha sonra hedef daha ileride. İMECE 600 kilometrede görev yapıyor. Yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede sabit yörüngede görev yapacak. 4 bin 250 kilogramlık daha sofistike bir uydu. Ama hedef Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle Ay'a erişmesi. 380 bin kilometre yol yapacağız ve Ay'a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz. Bunu başarabilecek gençlerimiz ve insan kaynağımız var."

"Türkiye'yi uzay sanayiyle buluşturacağız"

Bakan Kacır, "Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye bugün dünyada ilk dört ülkeden biri. Eğer bu teknolojiyi Ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız. İnşallah bu teknolojiyi ticarileştireceğiz ve uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını Türkiye'de geliştireceğiz. Uzay ekonomik olarak büyüyen bir alan. Yıllık uzay ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 600 milyar dolara geldi ve birkaç yıl içinde 1 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'yi uzay sanayiyle buluşturacağız. Bunları yapmak için hem iradeye hem imkana hem de kabiliyete sahibiz." diye konuştu.

Uzay gözlemi konusunda sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın en önemli gözlem altyapılarından birini Erzurum'da kuracaklarına dikkati çeken Kacır, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde 4 metre çapında bir teleskop kurulduğunu ve bu yıl devreye alacaklarını aktardı.

Ankara'da da Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi kuracaklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Hem uydu geliştirme faaliyetlerinden elde ettiğimiz kazanımı daha iyi bir noktaya taşıyacağız hem de inşallah başarılı olduğumuzda Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden pay almasını sağlayacak bir teknolojik kabiliyet geliştirmiş olacağız. Biz istiyoruz ki Türkiye'de hiçbir bilim insanı, hiçbir araştırmacı çalıştığı alanda başka milletlerin ve ülkelerin bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalardan geri kalmasın. Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanları bilsinler ki bu devlet ve ülke eğer Türkiye'de araştırmalarını sürdürürlerse en ileri düzeyde araştırma yapmaları için yanlarında olmaya devam edecektir. Bu misyon aslında Türk gençlerinin, çocuklarının öz güven kazanması açısından çok kıymetli."

Bakan Kacır, "Bu ülkenin hiçbir genci ve çocuğu artık başka ülkelerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle hiçbir hayali kurmaktan asla vazgeçmeyecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun amacı budur. Biz sizin heyecanınızın, umudunuzun, geleceğinizin ve istikbalinizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmalar sonrası Bakan Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, gençlerle fotoğraf çektirdi. Gezeravcı, daha sonra gençlerle havacılık ve uzay konularında söyleşi yaptı.

Programa, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Kacır, buradaki programın ardından Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kacır, bir süre görüştüğü Makas'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni gezen Kacır, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Kacır, son olarak Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.