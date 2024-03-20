Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarsus ilçesindeki Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (Mersin Agropark) açılış töreninde, kentin bugün teknoloji ekosisteminde önemli bir adım attığını söyledi.

Projenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Kacır, "Ülkemizin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk ve tek teknoparkı Mersin Agropark ile tarım ve gıda sektörümüzü bilim, teknoloji ve inovasyon dünyasıyla buluşturuyoruz. Tarım teknolojilerinde Mersin'i bir cazibe merkezine dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Kacır, ülkelerin katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetinin, sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün anahtarını oluşturduğunu belirterek, gelişmiş teknolojilerin benimsenmesinin toplumların refah seviyesini artırdığını vurguladı.

Türkiye'de son 22 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dev bir AR-GE, inovasyon ve yenilikçilik ekosistemi oluşturduk. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu, planlı ve entegre sanayi altyapılarını hayata geçirdik. Özel sektörün yatırım iştahını ortaya çıkaracak, cazip teşvik sistemleri uyguladık, Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdik. Bölgesinde güç, dünyada söz sahibi bir Türkiye inşa ettik."

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda güçlü girişimcilik ve teknoloji ekosistemlerine sahip olmanın önemli olduğunu, teknoloji ve inovasyon ekosistemine güç katacak adımlar attıklarını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Başka ülkelerin girişim ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, daha demokratik bir modeli Türk girişimcilik ekosisteminde hep birlikte inşa ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirirken, girişimcilik kültürünü tabana yayıyoruz. Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu destekleri sağlayarak onların işini kolaylaştırıyoruz. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech-InvesTR programı gibi fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını temin ediyoruz. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı ile gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmelerini destekliyoruz."

- "2030'da bu topraklardan 100 bin teknogirişimin filizlenmesini hedefliyoruz"

Kacır, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen girişim yarışmalarıyla gençlerin hayallerini ve projelerini ticarileştirmelerini sağladıklarına işaret etti.

Yenilikçi ve teşvik edici bir anlayışla startup ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Sağladığımız bu desteklerle değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknogirişim sayımızı yani 'Turcorn'larımızın sayısını 7'ye çıkardık. Önümüzdeki dönemde kendimize iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Ulusal Girişimcilik Stratejimiz doğrultusunda, 2030'da bu topraklardan 100 bin teknogirişimin filizlenmesini hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Turcorn 100 Programı' ile küresel hedefleri olan 'Turcorn' adaylarımızı destekliyor ve 2030'a kadar yeni Türkiye'den en az 100 'Turcorn'un çıkmasını amaçlıyoruz."

Türkiye'de 2002'de 2 olan teknopark sayısını gerçekleştirdikleri atılımlarla 101'e çıkardıklarını dile getiren Kacır, teknoparkları 92 binin üzerinde AR-GE personelinin çalıştığı ve 10 bini aşkın teknoloji girişimine ev sahipliği yapan bir ölçeğe yükselttiklerini söyledi.

- Bünyesinde yaklaşık 730 dönümlük AR-GE alanı bulunduruyor

Gıda güvenliğini tesis edecek altyapının inşa edilmesini, en az yerli ve milli savunma sanayi kadar elzem gördüklerini ve bu yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayan Kacır, "Teknoparklarımız bünyesinde tarım teknolojilerinde yeni girişimlerin filizlenmesinin destekçisi oluyoruz. Teknoparklarımızda tarım teknolojileri alanında çalışan 257 teknoloji girişimimize bugüne kadar sağladığımız AR-GE teşviki 2 milyar 400 milyon lirayı aştı." ifadesini kullandı.

Agroparkların, tarım ve teknoloji alandaki yeniliklerin birleştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin ilk tarım ihtisas teknoparkı Mersin Agropark ile tarım ve gıda teknolojileri alanında yenilikçi girişimlerin gelişmesi ve büyümesinde öncü olacak bir altyapıyı Mersin'e kazandırıyoruz. Bakanlığımızın 81 milyon liralık desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu merkez, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak. Bünyesinde yer alan yaklaşık 730 dönümlük AR-GE alanı, teknopark bünyesinde geliştirilen teknolojilerin bizzat sahada uygulanmasına ve test edilmesine imkan sağlayacak. Mersin Agropark'ın, katma değerli tarımsal üretimin öncü şehirlerinden Mersin'de tarım ve gıda teknolojilerinde önemli işlere imza atacağından şüphem yok. Akdeniz'in parlayan yıldızı, yurdumuzun dünyaya açılan kapılarından Mersin'imize ne yapsak az. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında, her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektörlerinde de dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak ve desteklemek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."