Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünden uğurlanma töreninde yaptığı konuşmada, Aralık 2021 itibarıyla başlatılan "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı"nın (NEET PRO) yaklaşık 2 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin iş arama süreçlerinde daha kapsamlı ve bireyselleştirilmiş biçimde, ihtiyaçlarına duyarlı programın gerçekleştirileceğini dile getiren Işıkhan, beşeri sermayelerini geliştirmemeleri nedeniyle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan "NEET" kavramının uluslararası düzeyde gittikçe önemini artıran bir özelliğe kavuştuğunu söyledi.

Dünyada genç nüfusun 2 milyara yaklaştığına dikkati çeken Işıkhan, "Türkiye sahip olduğu genç nüfusla birlikte Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip ülkeleri arasında. Bu bizim için çok değerli bir hazine. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla aralıksız şekilde sürdürdüğümüz aktif iş gücü programlarımız başta olmak üzere çok önemli proje başlıkları var." diye konuştu.

İŞKUR aracılığıyla kalfa programı, staj portalı, İŞKUR Kampüste, iş kulüpleri, kariyer günleri, sanal istihdam fuarları gibi birimlerle gençlere önemli hizmetler sunduklarını ifade eden Işıkhan, "NEET"lere yönelik özel tedbir almanın İŞKUR için önemli politika alanı ve sorumluluk olduğunu anlattı.

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumunun ikinci çeyrek verisine göre ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranının Türkiye'de yüzde 20,8 olduğuna işaret ederek, "Bu oran bizim için çok önemli. Önceki yıllarda yüzde 25-26'larda olan NEET oranının, gerçekleştirdiğimiz istihdam programlarıyla, İŞKUR'umuzun öncülüğünde gittikçe düştüğüne tanık olmaktayız." ifadesini kullandı.

NEET'lerin büyük kısmının ulaşılması zor gruplar olarak değerlendirildiğinin altını çizen Işıkhan, bu nedenle açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında NEET'lerle ilgili hedef ve politikaların belirlendiğini bildirdi.

"Her ailede en az bir çalışanın olması çok önemli politika stratejimiz"

Işıkhan, bu kapsamda Bakanlığa, NEET'lerin istihdam piyasasına katılmalarına yönelik önemli sorumlulukların verildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Öncelikle gençler başta olmak üzere her ailede en az bir çalışanın olması bizim çok önemli politika stratejimiz. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetlerin seviyesini, sayılarını artıracağız. Bu sebeple bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kampanyamız için yola çıkacak olan tırımız özellikle ulaşılması zor gençlerimize de ulaşıp onlarla temasa geçecek ve onlara İŞKUR, sosyal devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirecek en önemli araçtır.

Bugün gençlerimizin geleceğini inşa etmesine yardımcı olacak bu kampanyanın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle buradan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, 'İŞKUR Yol Arkadaşım hep yanında olacaktır.' demek istiyorum."

Programda ayrıca İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger konuşma yaptı.

AA