Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa iştirak eden Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, projeyi desteklediğini söyledi.

Spora yapılan bu yatırımın bir incelik olduğunu belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hayırlı olsun, model olmak çok güzel bir şey. Tüm çocuklarımızın gözü sizin üzerinizde. Yapmış olduğunuz tüm eğitim faaliyetlerinizdeki çabalarınız için teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu şekilde Türkiye Yüzyılı’na yakışan bir süreci Allah'ın izniyle tamamlarız. Başkanımızı ve ekip arkadaşlarımızı kutluyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni yüzyılın eğitim ve bilim yüzyılı olacağını dile getirdi.

Belediye olarak 100. yılda 100 bin bisiklet temasıyla yola çıktıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bisiklet aynı zamanda bireyin sağlığını koruyan çok özel bir araç. Aynı zamanda ulaşımda kullanılması gerekiyor. Karbon emisyonunu azaltan çok güzel bir araç. Siz rol modelsiniz. Öğretmenlerimizden başladık. Hocalarımızın bisiklete binmelerini arzu ediyoruz. Bu pedal onları sağlığa, mutluluğa götürsün inşallah."

Programa, AK Parti Grup başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ile Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve milletvekilleri katıldı.