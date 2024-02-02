Balikesir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 19. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (ASTTASAK) kursiyerlerinin Balıkesir'deki mezuniyet töreninde, birçok coğrafyada hassas gelişmelerin olduğu, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemin yaşandığını söyledi.

Savunma ve güvenlik konularının her geçen gün daha fazla önem kazandığına işaret eden Güler, "Yaşanan bu asimetrik gelişmelerden ve jeopolitik çekişmelerden maalesef, bölgemiz ve ülkemiz de etkileniyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, son bir asrın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Güler, silahlı kuvvetlerin, bir yandan hudut güvenliğini en üst seviyede sağlarken aynı zamanda terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askeri harekatların yerine bugün artık 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızın etkinlik ve başarısı sayesinde, artık ülkemize ve asil milletimize yönelen tehdit ve tehlikeler, sınırlarımızın ötesinde karşılanmakta, kaynağında bertaraf edilmektedir. Elde edilen bu başarılarda en büyük pay, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere kahraman Mehmetçiğimize aittir. Terörle mücadelenin yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Ayrıca karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra ederek personelimizin harbe hazırlık seviyesini daima diri tutuyoruz. Her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle de şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkartıyoruz."

"Kahraman ordumuzun daima güçlü ve etkin olması hayati önemdedir"

Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle, dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Son yıllarda, uluslararası arenada müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelen ülkemiz, geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürümektedir. Dolayısıyla ülkemizin huzur ve güvenliği için, kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkin olması hayati önemdedir." ifadesini kullandı.

Güler, eğitim faaliyetlerinin çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek astsubaylara şöyle seslendi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarih boyunca medeniyetin kaynağı olduğu kadar, her çağın hakim güçlerinin ilgi ve etki odağındaki bu coğrafyanın en güçlü ordusudur. Sizler de artık, bu büyük ordunun seçkin bir üyesi olarak etkin ve önemli görevler üstleneceksiniz. Zira, mazisi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu silahlı kuvvetlerimizin, sizlerden beklentileri büyüktür. Çünkü sizler, ordumuzun bel kemiğini oluşturan astsubaylar olarak komuta kademesi ile Mehmetçik arasında kritik roller üstleneceksiniz. Bu kapsamda, siz değerli astsubaylarıma bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Nerede olursanız olun, hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapma gayret ve çabası içinde olun. Bedenen ve fiziken güçlü olabilirsiniz, ancak güç, sizi tedbirsiz bırakmasın. Zor durumda kalmamak için sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi ilke edinin. Diğer yandan yapacağınız işlerde, takım çalışmasına önem verin, işbirliği ve dayanışmayı geliştirin, farklı bakış açılarından faydalanın. Bir Türk askerinin en önemli özelliklerinden biri de karşılaştığı türlü zorluklara göğüs germesini bilmesi ve yüksek bir sebat gösterebilmesidir. Bu bağlamda inancınız, yüksek azminiz ve gayretiniz ile en çetin zorlukların üstesinden gelebilir, yolunuza en güçlü şekilde devam edebilirsiniz."

Milli Savunma Bakanlığı olarak "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Güler, " Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan kahraman ordumuz da anayasaya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Törende, ASTTASAK eğitimini tamamlayan 5'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 1709 kursiyere diplomaları verildi.