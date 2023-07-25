HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, 27 Ağustos'ta İstanbul Kuruçeşme'de yapacağı konserinin gelirinin tamamını şehit ailelerine bağışladığını açıkladı. Akçıl'ın bu açıklamasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir kayıtsız kalmayarak twitter’den Akçıl’a özel teşekkür mesajı yayınlandı.

SİNAN AKÇIL KONSERİNİN TÜM GELİRİNİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAK

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "27 Ağustos İstanbul Kuruçeşme konserimde bana düşen gelirin tamamını şehit ailelerine bağışlamaya karar verdim. El birliğiyle yüzlerini çok az da olsa güldürelim istiyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Özdemir ise “Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl’ı şehit ailelerimize gösterdiği vefa dolayısıyla gönülden kutluyor, bu örnek tavrı için kendisine Bakanlığımız ve şehit aileleri adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Akçıl, Özdemir'in teşekkür paylaşımına “Ben teşekkür ederim sayın bakanım. Sizin hizmetlerinizin yanında benim kalbimden geçen ufak bir çakıl tanesi.. Umarım hassasiyeti arttırmaya katkım olur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve minnetle andığımız, bize bu ülkede yaşamamızı sağlayan Aziz şehitlerimiz” cümleleri ile karşılık verdi.

Mahinur Özdemir Göktaş attığı tweet’le dikkat çekti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Sinan Akçıl’a teşekkür etti. Akçıl “27 Ağustos İstanbul Kuruçeşme konserimde bana düşen gelirin tamamını şehit ailelerine bağışlamaya karar verdim. El birliğiyle yüzlerini çok az da olsa güldürelim istiyorum” mesajını yayınladı. Bakan Göktaş da ünlü müzisyenin tweet’ini alıntılayıp “Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl’ı şehit ailelerimize gösterdiği vefa dolayısıyla gönülden kutluyor, bu örnek tavrı için kendisine Bakanlığımız ve şehit aileleri adına teşekkür ediyorum” tweet’ini paylaştı.

Ayrıca uzun süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı adına konser serileri düzenleyen Sinan Akçıl da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın teşekkür mesajına “Ben teşekkür ederim sayın bakanım. Sizin hizmetlerinizin yanında benim kalbimden geçen ufak bir çakıl tanesi.. Umarım hassasiyeti arttırmaya katkım olur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve minnetle andığımız, bize bu ülkede yaşamamızı sağlayan Aziz şehitlerimiz” paylaşımını yaptı.