Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi"nin açılış toplantısına katılarak konuşma yaptı.

2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zafer dolayısıyla tebriklerini ileten Göktaş, şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Göktaş, Filistin'de yaşanan saldırılarda başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet dileyerek, "Türkiye dün Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi bugün de Gazze'de, Kudüs'te Filistin'in yanındadır. Bölgedeki huzursuzluğun bir an önce dinmesini temenni ediyorum." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden bahseden Göktaş, iki ülke arasındaki birlikteliğin hem bölge hem de gönül coğrafyası için fırsat ve umut olduğunu vurguladı.

Göktaş, bakanlık olarak, kadının güçlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, haklarının korunması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması konularında reform niteliğinde hukuki düzenlemeler yaptıklarını bildirerek, "Kadınlarımızın onurlarına yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda hak ettikleri yeri almaları ve bu alanlara değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "benim gözümde kadınlar, insanlığın öğretmenidir" sözlerinin kadınların eğitimi ve hayata eşit katılımı konusunda bakanlığın hizmetlerine ışık tuttuğunu söyleyen Göktaş, kendi kendine yeten, çevresine güç ve güven veren, donanımlı kadınlar, sağlıklı anneler ve çocuklar için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, aile, iş ve yaşam dengesini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin kadın istihdamını olumlu yönde etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zorunlu kreş ve gündüz bakım hizmetleri ile kadınlara verilen doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı bunlardan ikisidir. Bu çalışmalar sonrasında, 2002'de iş hayatında yaklaşık 6 milyon kadın yer almaktayken, 2023'te bu rakam 10 milyonu aşmıştır.

2002 Türkiye Genel seçimi sonrasında yüzde 4 olan kadın milletvekili oranı 2023 seçimlerinde yüzde 19'a yükselmiştir. Tabii ki bu rakam yeterli değildir. Bu rakamın artırılmasına yönelik çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın aileye ve kadına verdiği özel önem ve değer sayesinde, anayasal ve yasal düzenlemeler, teşvik edici politikalar ve uygulamalar ile 'Türkiye Yüzyılı'nda kadınların çok daha fazla katma değer yaratmasını hedefliyoruz."

"Azerbaycan'la çalışmaya devam edeceğiz"

Göktaş, Türkiye'nin son 21 yılda, kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yolunda ciddi mesafe katettiğini söyleyerek, şiddet ihbarlarının daha hızlı iletilmesi için kurulan mobil uygulamalardan ve destek hatlarından bahsetti.

Şiddet mağdurlarının teknolojik imkanlarla daha etkin korunması için çözümler ürettiklerini, elektronik bileklik uygulaması ile şiddet mağduru ve şiddet uygulayanı anlık olarak izleyebildiklerini bildiren Göktaş, böylelikle yüksek can güvenliği riski olan vakalarda etkili koruma ve müdahale sağlayabildiklerini kaydetti.

Göktaş, Azerbaycan'la işbirliklerinden de bahsederek, "Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almaları, fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için, ortak köklerimiz ve güçlü bağlarımızın sağladığı kolaylıkla Azerbaycan'la çalışmaya devam edeceğiz." dedi.