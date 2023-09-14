Ankara

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sporla Engelsiz Yaşam Programı"nda konuşan Bakan Göktaş, özel gereksinimli bireylerin daha iyi bir yaşam sürmelerine yönelik birçok proje yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla "Sporla Engelsiz Yaşam Programı"nı hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Sporla rehabilitasyon olarak tanımladığımız bu programla herkesin yapabileceği bir spor dalının olabileceğine vurgu yapmak istiyoruz. Engel durumuna göre bireylerimize 10 farklı sportif test uygulayarak, fiziksel ve sportif yatkınlıklarını belirleyeceğiz. Testlerden elde edilen puanlamalarla uygulanacak istatistiksel bilgiler doğrultusunda kategoriler oluşturulacak. En üst kategoride spor yapabilecek bireylerimizi uygun branşlara yönlendireceğiz." diye konuştu.

İçeriğinde farklı spor branşlarının olacağı eğitim programının koordinasyonunu bakanlığın spor kulübü tarafından görevlendirilen branş antrenörleriyle sağlayacaklarını bildiren Göktaş, her ilde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait spor kulüplerini güçlendireceklerini de kaydetti.

"Özel gereksinimli bireylerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında sporcuların 26 madalya ve 4 kupa kazanarak takım halinde tarihte ilk defa dünya şampiyonu olduklarını belirten Göktaş, çeşitli spor branşlarında uluslararası yarışmalarda madalya kazanan ve şampiyon olan engelli sporcuları ve takımları tebrik etti.

Mahinur Özdemir Göktaş, "Özel gereksinimli bireylerimizin aslında başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz." dedi.

Programın ardından basın mensuplarının projeye ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, sporcuların hem kendi yeteneklerini keşfettiklerini hem de mutlu olduklarını dile getirdi.

Göktaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığıyla dünya şampiyonlarını çıkarmaya devam ederiz. Sporun iyileştirici ve rehabilitasyona yönelik rolünü bildiğimiz için böyle farkındalık programlarını Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Bu 6 aşamalı bir proje. Bugün ilk aşamasını yapıyoruz, önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlerde, güzel sporcularımız olmaya devam edecek, biz de onları destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Programın sonunda, Bakanlar Göktaş ve Bak, çocuklarla masa tenisi ve golbol oynadı.

AA