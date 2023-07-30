İslam İşbirliği Teşkilatı’nın çevrimiçi düzenlenecek 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağlayacak.

Toplantıda İslam ülkelerinin son zamanlarda tepki gösterdikleri İsveç ve Danimarka’da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alınacak.

Ayrıca Avrupa’da artışa geçen İslamofobi ve islam düşmanlığı karşısında atılabilecek somut adımlar görüşülecek. Teşkilat üyelerince gerçekleşen olaylara ortak bir tutum sergilenmesi kararlaştırılacak.

HABER:DUHA SENA OSKAY