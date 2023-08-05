NEVŞEHİR AA- Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Nevşehir'e gelen Ersoy, kent merkezinde restorasyonu tamamlanarak bir süre önce turizme açılan Meryem Ana Kilisesi'ndeki Refik Anadol "Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi"ni ziyaret etti.

Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Ersoy, Kapadokya Üniversitesi Fabrika yerleşkesindeki Fotomaraton Sergisi'nin açılışını yaptı.

Buradaki fotoğraf ve dijital sergisini gezen Ersoy, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Avanos ilçesindeki Güray Yeraltı Seramik Müze'de, etkinlik çerçevesinde ziyarete açılan, Zeliha Bazoğlu Gelenekten Geleceğe Sergisi ile Devrim Erbil Sergisi'ni de gezen Ersoy, burada bulunan eserleri inceledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Nevşehir'den ayrıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış galası, bu akşam saat 21.00'de, Paşabağı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.