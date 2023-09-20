New York

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından Goldman Sachs ev sahipliğinde 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

Konferansa, Ticaret Bakanı Bolat'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile portföy yatırımcıları katıldı.

Bolat, konferansta, dünyanın yeni bir sanayi çağının eşiğinde olduğunu belirterek, yeşil ve dijital ekonominin, yeni ekonomik kalkınmanın iki parametresi haline geldiğini ve şirketler ile ülkeleri önceliklerini yeniden gözden geçirmeye ve sürdürülebilirlik için yenilikçi araçlar tasarlamaya zorladığını söyledi.

Pandemi sonrasında yaşanan jeopolitik çalkantılar ve kritik sektörlerdeki arz krizlerinin geleneksel üretim ve dağıtım stratejilerinin doğasını değiştirdiğine işaret eden Bolat, bu noktada küresel doğrudan yabancı yatırımların da düşüşte olduğunu ve yabancı yatırım çekme rekabetinin her zamankinden daha yüksek olduğunu aktardı.

Bolat, dijitalleşme ve çevre hedefleri doğrultusunda yatırımların yeniden yapılandırıldığını, tedarik zincirlerinin yeniden haritalandırıldığını ve endüstriyel üretimin dönüşüme uğradığını kaydetti.

ABD ile ticari ilişkiler

Küresel zorlukların, ülkeleri uyumlu eylemlerde bulunmaya zorladığını belirten Bolat, bu zorlukların üstesinden gelmeye yönelik eylemler yeniden şekillenirken, ABD ve Türkiye'nin her zamankinden daha yakın olması ve daha fazla işbirliği yapması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Bolat, "Türkiye, ABD ile arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, hükümet olarak ABD ile ticari ilişkileri ilerletmek için harekete geçmeye ve inisiyatif almaya hazır olduklarını vurguladı.

"Türkiye, 2002-2023 döneminde 255 milyar dolarlık yatırım çekti"

Son dönemdeki verilerin Türkiye ekonomisinin gücünün ve ülke ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğuna işaret eden Bolat, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2022'de 906 milyar dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, bu yıl 1 trilyon doları aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin ihracatının geçen yıl 254 milyar doları aştığını belirterek, ihracatın Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici güçlerinden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 2002'ye kadar 15 milyar dolar civarındayken 2002-2023 döneminde 255 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, imalat sanayinin GSYH içindeki payının son 10 yılda yüzde 22'ye yükseldiğini, Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payının da son 20 yılda 3 katına çıktığını söyledi.

"OVP, potansiyel yatırımcılara Türkiye'ye açık bir davet niteliğinde"

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) enflasyonu düşürmek, mali disipline ve ihracatı artırıcı stratejilere odaklanmak gibi temel odak noktalarından bahsetti.

OVP'nin rasyonel, öngörülebilir ve şeffaf ekonomik araçlara yönelik bakış açısıyla potansiyel yatırımcılara Türkiye'ye açık bir davet niteliğinde olduğunun altını çizen Bolat, ülkedeki yatırım ortamının rekabetçi, iş dostu doğasını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Bolat, dünya ekonomisinde yaşanan önemli zorlukların da farkında olduklarını belirterek, "Yeni dönemde finans sektörümüzü ve ekonomik kurumlarımızı güçlendireceğiz, özel sektörü destekleyeceğiz ve yatırım girişlerini teşvik edecek düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Uluslararası şirketler operasyonları için bölge merkezi olarak Türkiye'yi tercih ediyor"

Tedarik zinciri güvenilirliğinin önemi arttıkça Türkiye'nin üretim altyapısı ile genç ve vasıflı iş gücünün ABD'li yatırımcılar için daha cazip hale geleceğine inandıklarını belirten Bolat, Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir bölgesindeki ABD'li yatırımcı firmalar tarafından üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırıldığını ve Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarının ciddi oranda arttığını söyledi.

Bolat, bölgedeki siyasi dalgalanmalara ve küresel ekonomik zorluklara rağmen uluslararası şirketlerin operasyonları için bölge merkezi olarak Türkiye'yi tercih ettiğini ifade ederek "Önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz tüm yatırımcılar için güvenli ve etkin bir ticaret rejiminin sağlanmasıdır. Hükümet olarak ortak hedeflerimize ulaşmada yatırımcılara yardımcı olmaya hazırız." dedi.

Türkiye'nin devam eden teknolojik dönüşüm sürecine hizmet edecek projelerle özellikle ilgilendiklerini anlatan Bolat, yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek ürün ve hizmet yatırımları ile yeşil ve yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlü bir şekilde teşvik edeceklerini vurguladı.

"Yeni dönemde Türk-Amerikan ittifakı daha da önem kazandı"

Bolat, üretim üslerini dijital ve yeşil dönüşümün gereklilikleri doğrultusunda sürekli olarak çeşitlendirmeye çalışmaları nedeniyle ABD'li yatırımcıların da Türkiye'nin güçlü üretim altyapısından rahatlıkla yararlanabileceğine inandıklarını kaydetti.

Bu nedenle ABD firmalarıyla işbirliği yapmanın önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Yeni dönemde Türk-Amerikan ittifakı daha da önem kazandı. İkili ilişkilerimizdeki zorlukların ve bekleyen sorunların da farkındayız. Ancak ekonomik işbirliğinin Türkiye-ABD ilişkilerinde her zaman olumlu bir gündem maddesi olabileceğinden de eminiz. Hepinizi Türkiye'deki yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet ediyoruz. ABD ve Türkiye'deki iş çevreleriyle fırsatları değerlendirebilirsek 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabiliriz. Kararlılığımızı sürdürürsek bu başarılabilir."

AA