Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari işlemler açığındaki azalışın devam ettiğini belirten Bolat, "Dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı sonraki aylarda toplam 28,3 milyar dolar azalarak Şubat 2024 itibarıyla 31,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise toplam 29,4 milyar dolar azalarak 92,9 milyar dolara geriledi. Şubat 2023'te 9 milyar dolar olan cari işlemler açığı, şubatta yüzde 63,9 azalışla 3,3 milyar dolara gerilemiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Bolat, şubatta ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatın da yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olduğunu anımsatarak, şubatta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise bir önceki yılın aynı ayına göre 15,2 yüzde puan artarak yüzde 75,7 seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu ayda yıllıklandırılmış ihracatın yüzde 1,6 artarak 258,7 milyar dolar ile rekor kırdığını vurgulayan Bolat, yıllıklandırılmış ithalatın da yüzde 5,6 azalarak 351,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise yüzde 21,1 azalarak 92,9 milyar olduğunu aktararak, ihracatın ithalatı karşılama oranının bu dönemde 5,2 yüzde puan artarak yüzde 73,6'ya yükseldiğine işaret etti.

Hizmetler gelirlerinin şubatta yıllıklandırılmış bazda 101,1 milyar dolar ile rekor yenilediğine, seyahat gelirlerinin de 48,2 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, "Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli gerileme kaydedilmiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Bolat, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın yüzde 3,6 artışla 63,7 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 12,6 düşüşle 84,1 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "Böylelikle dış ticaret açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 41,2 azalarak 20,5 milyar dolara gerilemiştir. Bu verilere göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüşün bu yılın ilk çeyreği itibarıyla devam etmesi öngörülüyor. İhracattaki artışlar ve ithalattaki düşüşler neticesinde yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümeye net ihracatın pozitif katkı sağlaması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdüğünü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatta artış ve ithalatta azalış trendinin 2024 yılının geneli itibarıyla devam etmesi beklenirken, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliğimizi kararlılıkla sürdürürken, daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."