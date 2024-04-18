Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da bir otelde düzenlenen Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu’unda yaptığı konuşmada, maden denetimlerini artırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG), 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptığını ifade eden Bayraktar, incelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandığını ve tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verdiğini aktardı.

İş öncesi eğitiminden hijyen kurallarına, teknik donanımdan teorik bilgi aktarımına kadar birçok alanda çalışanların kapasitelerini geliştirdiklerini dile getiren Bayraktar, "İş sağlığı ve güvenliğinden hiçbir şekilde taviz vermeden yeraltı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmamız gerekiyor." dedi.

Bayraktar ayrıca maden denetimlerinin kurumlararası ortak bir yapıda takip ve kontrol edilebileceği bir mekanizmanın kurulmasının isabetli olacağını belirterek, daha güvenli madencilik için çalışmalarını bu çerçevede sürdürdüklerini dile getirdi.

"Madenci kardeşlerimizin maaşları asgari ücretin iki katı oldu"

Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirildiğini ve yaklaşık 180 bin maden çalışanıyla evrensel standartlara uygun çalışma şartları oluşturduklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Madenci kardeşlerimizin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenledik. Haftada 45 saat olan çalışma süresini 37,5 saat ile sınırladık. İşletmelere istihdam ettikleri personel için sigorta poliçesi yaptırma zorunluluğu getirdik. İmkanlarımız elverdiği ölçüde yeni düzenlemeler yaparak alın teriyle ekmeğini kazanan işçilerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirecek adımları atacağız."

Bayraktar, önce insan, sonra çevre, daha sonra katma değeli madencilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizerek, "Dolayısıyla çalışanlarını öncelemeyen hiçbir işletmeyi bizim desteklememiz söz konusu olamaz." dedi.

"İhmali, kusuru olan varsa hangi kademede olursa olsun hesabını soracağız"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta gerçekleşen kazaya değinen Bayraktar, olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla orada bulunduklarını ve çalışmaların da hala devam ettiğini dile getirdi.

Bayraktar, toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına bayram öncesinde ulaşıldığını anımsatarak, diğer 8 işçiye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü ve kısa sürede netice almayı umduklarını ifade etti.

Yaşanan olaya ilişkin sorumluların cezalandırılacağını aktaran Bayraktar, "İhmali, kusuru olan varsa hangi kademede olursa olsun, bunun da hesabını devlet olarak soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Enerjide bağımsızlık için yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması gerekiyor

Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinin 3'te 2’sini ithal ettiğini, bunun da ciddi bir cari açık problemini ortaya çıkardığına işaret ederek, enerjide ve madende Türkiye'yi mutlaka bağımsız kılmak için yerli kaynakların, yeraltı zenginliklerinin ve yenilenebilir kaynakların maksimum düzeyde ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

İlerleyen dönemde de sürdürülebilir kalkınma ve net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirebilmek için madenlere, özellikle stratejik madenlere, nadir toprak elementlerine çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir sürece girileceğini dile getiren Bayraktar, "Enerji ile birlikte madenlerde de büyüyen talebi karşılamak bu alanlarda dışa bağımlılığımızı düşürmek en büyük hedefimiz." ifadelerine yer verdi.

Kömür üretiminin çevre dostu yöntemlerle artırılması hedefleniyor

Bayraktar, dünyanın birçok gelişmiş ekonomisinin çok yoğun bir şekilde kömür kullandığını vurgulayarak, "Dolayısıyla biz diyoruz ki kömürün belli bir süre daha ekonomide mutlaka olmaya devam etmesi lazım.Tabii ki üretiminde ve kullanımında en güvenli ve çevre dostu yöntemleri takip ederek." ifadelerini kullandı

Türkiye'nin de elektrik üretiminin yüzde 36'sının, birincil enerji arzının ise yüzde 26'sını kömürden sağlandığına dikkati çeken Bayraktar, 2022'de 39 milyon ton, 2023'te 41 milyon ton kömür ithalatı yaptıklarını anımsattı.

Bayraktar, 2022'de 105 milyon ton yerli kömür üretimiyle rekor kırdıklarını ve ithalatı azaltmak için yerli üretimi artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin yıllık 150 milyon ton kömür üretim hedefine ulaşması bizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Nihai hedeflerinin Türkiye'yi madende net ihracatçı konuma getirmek olduğunu dile getirerek, GSYH'deki madenciliğin payını 2028'de yüzde 2'ye, ilerleyen dönemde ise yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.