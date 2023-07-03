İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takım için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştığı ABD'yi mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. Mücadeleleri ve azimleriyle dünya üçüncüsü olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum."