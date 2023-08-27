Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'nın Krefeld kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda tek çiftede gösterdiği başarılı performansla altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Cevdet Ege Mutlu, altın madalya kazanarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Elde ettiği sonuçla tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuz tek çiftede Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçimiz oldu. Kendisini canı gönülden kutluyor, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AA