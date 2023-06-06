Ankara

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Başbakan Yardımcısı Halid bin Abdullah, Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Halid bin Abdullah, Bahreyn ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50 yıl önce başladığını anımsatarak, sağlam ve güçlü bu ilişkinin karşılıklı saygı ve anlayışa dayandığını dile getirdi.

İki ülke arasında 17'den fazla resmi ziyaret gerçekleştiğini kaydeden Halid bin Abdullah, şimdiye kadar gençlik, eğitim, savunma ve sanayi gibi pek çok farklı alanda 38 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Halid bin Abdullah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'nin sonuncusu 2016'da olmak üzere Türkiye'ye 2 resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, bu ziyaretlerde Kral Hamad bin İsa'nın, iki ülkenin ve halklarının faydası için Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirtti.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Selman bin Hamad el-Halife'nin de 2016'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ikili ilişkileri geliştirmenin önemine dikkati çektiğine değinen Halid bin Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2017'de Bahreyn'i ziyaret ettiğini, pek çok anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını anımsattı.

Halid bin Abdullah, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de önceki yıla göre yüzde 66 artarak 883 milyon dolara yükseldiğini aktararak, "Bahreyn Krallığı, Türkiye ile ilişkilere çok değer veriyor. Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararası düzeydeki rolünü, olumlu katılımını ve kalkınmada bir rol model olmasını memnuniyetle karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Halid bin Abdullah, Kral Hamad bin İsa tarafından görevlendirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmaktan onur duyduğunu vurguladı.

"Türkiye ile işbirliği çerçevesinde ayrıcalıklı ilişkileri sürdürmeye istekliyiz"

Halid bin Abdullah, "Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'nin yeni bir tarihi döneme girmesi ve Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni bir cumhurbaşkanlığı dönemi için güvenmesiyle, Bahreyn, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak üzerinde çalışmak dahil olmak üzere Türkiye ile işbirliği çerçevesinde ayrıcalıklı ilişkileri sürdürmeye istekli." ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım fırsatlarını keşfetmek için iki ülkenin de iş insanlarının teşvik edilebileceğine işaret eden Halid bin Abdullah, Türkiye-Bahreyn İş Konseyi'nin konu üzerinde çalışabileceğini söyledi.

Halid bin Abdullah, iş fırsatlarının başında turizm sektörünün de geldiğine dikkati çekerek, Bahreyn'in bu sektörü petrol gelirleri haricindeki gayri safi yurtiçi hasılanın büyümesine katkı sağlayan önemli alanlardan biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Bahreyn'in 2022-2026 dönemi için hedeflediği salgın sonrası Ekonomik Kalkınma Planı çerçevesinde Turizm Stratejisini başlattığını anlatan Halid bin Abdullah, Türkiye'nin de turizm sektöründe çok önem verdiğini ve ülkenin hem eğlence hem de sağlık turizmi açısından ideal bir yer haline geldiğini ifade etti.

Halid bin Abdullah, bölgedeki binlerce Bahreynli ve diğer ülke vatandaşlarının her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Kalkınma Projeleri ve Altyapıdan Sorumlu Bakanlar Komitesinin de başkanı olarak altyapı sektöründe de işbirliğini geliştirmek istediğine işaret eden Halid bin Abdullah, "Bu alanda da bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılabilir. Türkiye'de şu anki gelişmiş altyapı düzeyi ve şehirleşmeye olan hayranlığımı da dile getirmek isterim." dedi.

AA