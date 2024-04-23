Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.