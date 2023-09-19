MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Bahçeli, "Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz." diye konuştu.

AA