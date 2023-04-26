NİĞDE AA- Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkenin ve milletin birliğine, insanların huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini dileyen Bahçeli, alanda bulunan vatandaşlara ve toplantıyı tertip edenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 halk oylaması öncesi iç ve dış ihanet cephesinin eş zamanlı provokasyonlarının hız ve yaygınlık kazandığını söyleyen Bahçeli, "Çünkü Türk milletinin tarihiyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle ve kültürüyle müzahir bir yönetim reformunun gündeme alınması yerli ve yabancı odakları çılgına çevirmişti. Nitekim koro halinde saldırıya geçmişlerdi." diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin doğruluş müjdesi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle ülkemizdeki siyasi muhalefet dış bağlantılı siparişiyle yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar, ağızlarından bir kez de olsa hayır çıkmadı. Milli ve isabetli bir değerlendirme duyulmadı." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler"

Muhalefetin hükümet sistemiyle rejimi birbirine karıştırdığını savunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şahsın rejimi dediler, bir yalana bin yalan kattılar. 'Diktatörlük var' dediler, şayet böyle olsaydı nasıl bu kadar pervasız ve hayasız olabileceklerini, ulu orta nasıl bu kadar kolay hakaret edebileceklerini hiç hesaba katmadılar. Milletimizin iradesine kilit vurmayı denediler. 15Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin üçüncü evresine kazasız, kansız ve sorunsuz geçmesine tahammül edemediler. Milletimizin tercihini reddetmeyi göze aldılar. Sonra dönüp, yüzsüzce demokrasiden bahsettiler. Melez ve meçhul bir özgürlük yaygarası kopardılar. Asıl demokrasi kaçkını, gerçek demokrasi muhalifi olduklarını bir türlü idrak edemediler."