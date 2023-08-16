Irak'ta aşırı sıcaklar halkın gündelik yaşamını olumsuz etkiliyor. Ülkenin güneyindeki Zikar ve Meysan vilayetlerinde yüksek hava sıcaklıklarından ötürü devlet kurumları tatil edildi.

Kavurucu sıcaklıklardan etkilenenlerin başında ise günün en az 6 saati dışarıda çalışmak zorunda kalan işçiler geliyor.

Bağdat caddelerinde yevmiyeli olarak hamallık yapan işçilerle belediyenin temizlik çalışanları kavurucu sıcaklıklardan şapka takarak korunmaya çalışıyor. Bu işçilerin çoğu yüzlerinin büyük bölümünü de havlu ya da bez parçası bağlayarak güneşten korumaya çalışıyor.

Evlere uzun saatler boyunca elektrik verilemiyor

Ülkede hava sıcaklıklarının artmasıyla elektrik kesintilerinin süresi de uzadı.

Uzun saatler boyunca ulusal elektrik hizmeti verilemediği için bazı aileler, belli bir ücret karşılığında mahalle jeneratörlerini kullanıyor. Ancak bu jeneratörlerin de kapasitesi sınırlı.

Dar gelirli aileler ise aylık ödemesi 70 ile 100 dolar arasında değişen bu hizmetten de yararlanamıyor.

"Bunaltıcı sıcakları atlatmak için aquaparkta serinlemeye çalışıyoruz"

Yaz sıcaklarının zirve yaptığı günlerde hem serinlemek hem eğlenmek isteyen Bağdatlılar soluğu su parklarında alıyor.

Leyth Haydar, "Havalar aşırı sıcak, buna ilaveten evde elektrikler de kesik. Bunaltıcı sıcakları az da olsa atlatmak için aquaparka gelip serinlemeye çalışıyoruz.” dedi.

Hava sıcaklığının 50 derece olduğunu ifade eden Ahmed Casim de, elektrik kesintilerinden şikayet etti. Casim, mahalle jeneratöründen de yeterli elektrik hizmeti alamadıklarını söyledi.

Iraklı Mustafa Askeri de evde sıcaktan bunaldıklarını ve çocuklarıyla serinlemek için su parkına geldiklerini ifade etti.

AA