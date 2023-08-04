Haber: Beyza Betül Cihan
İstanbul'da güvenlik endişeleri devam ederken, son olay Bağcılar ilçesinin Güneşli mahallesinde yaşandı. Maskeli bir şahsın, sokak ortasında iki kişinin vurduğu korkunç olayda, tekrar tekrar korku dolu anlar yaşandı. Henüz kesinlik belirlenemeyen şüpheli saldırganların motivasyonu ve amacı henüz netlik kazanmadı.
Olayın yaşandığı yerde sağlık ve emniyet ekipleri hemen sevk edildi. Yaralanan kişiler ilk müdahale olayı yerine getirdikten sonra ambulanslarla kaldırıldılar. Emniyet güçleri, saldırganların sınırlarını belirlemek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının verilerini kullanarak saldırganların izini sürmeye çalışıyor.