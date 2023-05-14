İSTANBUL- Bağcılar'da yaşayan engelli seçmenler Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Bağcılar Belediyesi, her seçimde olduğu gibi bu seçimde oy kullanmak isteyen engellilere ulaşım desteği sağladı. Bu çerçevede evlerinden alınan engelliler, okullarda oylarını kullandıktan sonra yine evlerine bırakıldı. Bu sırada belediye görevlileri de zorluk yaşamamaları için engellilere eşlik etti.

9 asansörlü araç, 5 ambulans ve 54 binek araçla hizmet veriyoruz

Engelli vatandaşların engel tanımadan vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için gayret gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyesi engelliler alanında Türkiye’de en iyi belediye diyebiliriz. Bugün milli iradenin sandığa tam anlamıyla yansıması adına engelli bireylerimizin okullara gelmesindeki zorlukları kolaylaştıran bir unsur olarak 9 asansörlü aracımızla, 5 ambulansımızla ve 54 binek aracımızla vatandaşlarımızı evinden alıyoruz. Oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz” dedi.

Hiçbir sıkıntı yaşamadan oyumu kullandım

Bu hizmetten yararlananlardan biri olan Ersin Elban ise şunları söyledi: “Belediyemizin bu konuda imkanları çok iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan gittim oyumu kullandım. Başta Abdullah başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

HABER: MERVE ELÇİ