İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Yaşlı Yaşam Merkezi’nde zaman geçiren ulu çınarlarımıza aşure ikramında bulundu. Birliğin, berberliğin ve kardeşliğin öneminin yakından hissedildiği Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, büyüklerimize yönelik etkinlik düzenledi. Yaşlı Yaşam Merkez’inin mutfağında pirinçten fasulyeye kadar çeşitli malzemelerden hazırlanan aşure pişirildi. Pişirilen aşureler daha sonra merkezde bulunan yaşlılara dağıtıldı.

“Büyüklerimiz bizim için çok değerli”

Aşure vesilesiyle insanları bir araya geldiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Büyüklerimiz bizim için çok değerli” dedi.

Her türlü hizmet bulunuyor

Yaşlı Yaşam Merkezi'nde; fizik tedavi, egzersiz, revir, beslenme-diyet uzmanı odaları, seminer odası, kütüphane, hobi-sanat-takı atölyeleri, el işi atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi, akıl oyunları atölyesi ile sedir söyleşi odası bulunmaktadır. Projede ayrıca, bay-bayan kuaför, mutfak, yemekhane, idari ve teknik birimler yer almaktadır. Ayrıca Ergo Terapi, Tekno Terapi, Psikolojik Destek, Geriatri Hemşire ve Banyo Hizmetleri verilmektedir.

HABER: MERVE ELÇİ