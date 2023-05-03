İSTANBUL - Türkiye’de 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Seçim sebebiyle Cumhurbaşkanı adayları, milletvekili adayları ve belediye başkanları da sahaya çıktı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de memleketi Kastamonu’ya seçim turu düzenledi. Özdemir güne AK Parti Kastamonu Milletvekili adayı Mehmet Umur’la birlikte Kastamonulu iş adamları ve kanaat önderleriyle yaptığı toplantıyla başladı.

Kastamonulular Özdemir’e yoğun ilgi gösterdi

Özdemir buradaki görüşmelerin ardından Umur’la birlikte gittiği 6 ilçede hemşehrileriyle bir araya geldi. Özdemir ve Umur’a AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de eşlik etti. Her ilçede yoğun bir ilgiyle karşılanan AK Partili heyet hem esnafı ziyaret etti hem de ilçe sakinleriyle sohbet etti. İlgiden dolayı hemşehrilerine teşekkür eden Özdemir, memleketini, atalarını mahcup etmeden görev yapmanın sorumluluğunu üstünde hissettiğini söyledi.

Türkiye'nin zorda bırakılmak istenildiğine dikkat çeken Özdemir, "Bugün evet, pazarda bir pahalılık var. Markette bir pahalılık var. Bunu reddedersek kendimizi inkar etmiş oluruz. Kiralarımızı evet ödemekte zorlanıyoruz ama emin olun ki bu zorlukların en büyük sebebi, Türkiye'nin kuşatılmak isteniyor olması. Türkiye'nin ikinci bir bağımsızlık mücadelesini veriyor olması" diye konuştu.

Türkiye’nin zenginleşme dönemi başladı

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde önemli yol katettiğini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi: "90'lı yıllarda çöp birikintileri, vahşi depolama şeklinde biriktirilir, orada biriken metan gazının patlaması nedeniyle insanlar ölürdü. Çöp dağlarından, susuzluktan ve birçok sıkıntıdan insanların imanı gevremişti. Türkiye'nin altyapı noktasında eksiği kalmadı. Altyapı bitti, milletimizin zenginleşme dönemi başladı. İnşallah bundan sonraki süreçte milletimizin daha refah şekilde yaşamasının zamanı geldi."

14 Mayıs 2023’teki seçimlere de değinen Özdemir, milletin “Doğru zaman doğru adam” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğini söyledi.

HABER: EMİR YÜCEL