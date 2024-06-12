Samsun

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, haziran ayı itibarıyla hasada başladıklarını belirterek, "Geçen seneyi baz alırsak randıman düşük olsa bile arpa ve buğdayın kalitesi bu yıl çok yüksek." dedi.

Bu yıl dekar başına 550 ile 600 kilogram verim beklediklerini belirten Tosuner, "Ama buğdayın, bölge bölge daha verimli, daha kaliteli olacağını umut ediyorum. Alımlar için Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 2024 yılı Temmuz itibarıyla randevular açıldı." diye konuştu.

Barış Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Bilal Arslan da, "300 dekarlık alanda arpa ekimi gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla arpa biçimine başladık. Devletimiz fiyatımızı 7 bin 250 olarak açıkladı. Allah razı olsun devletimizden. Biz devletimizden her zaman razıyız. Bafra Ziraat Odası Başkanı bugün gelerek çiftçimizin yanında olduğunu gösterdi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu hasadın Samsun’umuza ve Bafra’mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.