Çocukluk yıllarında boş zamanlarını değerlendirmek için babasının Mersin Mahallesi'ndeki atölyesine gelen Saraç, bu sayede tekne ve dümen yapımını öğrendi.

Memurluğu döneminde de hafta sonlarını babasına yardım ederek geçiren Saraç, dümen yapımında her geçen gün kendisini geliştirdi.

Emekli olduktan sonra hobi amacıyla başladığı dümen yapımını mesleğe dönüştüren Saraç, tamamen el işçiliğiyle yaptığı dümenlerle tekne ve gemilere yön veriyor.

İşe ceviz, gürgen, kestane, meşe, akasya ve dut ağaçlarını kurutmakla başlayan Saraç, yaklaşık 1,5 yıllık kurutma işleminin ardından elde ettiği parçalara şekil vererek dümen üretiyor.

"Ağacı işlemek çok güzel"

Gemi dümeninden tasarım ve dekorasyon ürünleri de yapan 65 yaşındaki Sebahattin Saraç, 15 yıldır baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Atölyenin babadan kalma ve 1946 yılından itibaren açık olduğunu dile getiren Saraç, "Babam hem tekne yapımını hem de dümen işini yürüttü. Biz de o işi devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Saraç, işe hobi amacıyla babasına yardım ederek başladığına dikkati çekerek, "Elimiz alıştı, sonra emekli olunca boşluğa düşmeyelim, bir iş icra edelim, bunu yapalım dedik. Bunu yaparken de bundan keyif alıyorum. Ağacı işlemek çok güzel." diye konuştu.

"Mutluyuz, huzurluyuz, çok şükür sıkıntımız yok"

İşini severek yaptığını vurgulayan Sebahattin Saraç, "Ahşap işi çok güzel bir iş. Bu işi devam ettiriyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz, çok şükür sıkıntımız yok." dedi.

Saraç, dümenleri tamamen el işçiliğiyle yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ağaçları köylerden tedarik ediyoruz. Fiyatları biraz daha uygun oluyor. En az 1,5 yıl ağaç kuruyor. Kuruduktan sonra işleme geçiyoruz. Her dümenin farklı bir tasarımı vardır. Bu benim kendi özel tasarımımdır. Bu dümenler dekoratif olarak da kullanılıyor, orijinal olarak da tekneye takılabilecek formattadır. Aynı dümen dekorasyon olarak, avize, sehpa olarak da kullanılabiliyor, teknelere de takılabiliyor."

Ortalama bir dümen yapımının 4 gününü aldığını aktaran Saraç, Trabzon'un yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul, Adana gibi Türkiye'nin çeşitli illerine de satış yaptığını ifade etti.

Saraç, ilginin güzel olduğunu belirterek, "Çok yoğun olmuyoruz ama boşumuz da olmuyor. Babamın mesleğini burada devam ettiriyoruz." diye konuştu.

AA