İstanbul

Türkiye'de bulunan ve o dönemde ülkelerindeki yönetim değişikliği nedeniyle kayıtlarına ulaşılamadığı için vatandaşlık sorunu yaşayan Azerbaycanlılara pasaportlarını Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva takdim etti.

Pasaport takdim töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafayeva, "Bugün Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları için çok önemli bir gün. Çünkü pasaportlarını kendilerine takdim ettik. Uzun yıllardan beri burada yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının evrakları yoktu. Nihayet, Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan plan neticesinde birçok bakanlığımızın da temsil edildiği bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubunun İstanbul'a 5'inci ziyareti esnasında buradan alınmış evraklarla pasaportlar hazırlandı. Azerbaycan'da çıkarılan pasaportlar bugün sahiplerini buldu." diye konuştu.

Mustafayeva, konsoloslukta 2'nci kez pasaport takdimi yapıldığını, pasaportlarını alamayan Azerbaycan vatandaşlarının büyük zorluklarla karşılaştıklarının farkında olduklarını ve aldıkları pasaportlar sayesinde bu zorluklarla bir daha karşılaşmayacaklarını söyledi.

Çalışma grubunun seferlerinin yıl boyu devam edeceğini belirten Mustafayeva, ulaşamadıkları Azerbaycan vatandaşlarının pasaportlarını almak için kendilerine başvurmasını istedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporasıyla Çalışma Devlet Komitesi Ofisi Başkanı Taşkın Recebli de "Cumhurbaşkanlarımız (Recep) Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in teşebbüsleriyle, kayıtsız olarak Türkiye'ye yerleşmiş Azerbaycan vatandaşlarının pasaport dağıtımı hayata geçirildi. Bu uzun yıllardır yaşanan problemlerin ortadan kalkması açısından önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Recebli, asıl maksatlarının, Türkiye'de yaşayan tüm Azerbaycanlıların konumunun resmileştirilmesi olduğunu söyledi.

Pasaportlarını alan vatandaşlar Azerbaycan yönetimine teşekkür etti

Pasaportunu teslim alan Azerbaycan vatandaşlarından Hüsav Memedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı vatandaşlarımızın pasaportlarını Azerbaycan'a gidip düzelttirmesi gerekiyordu ama işi dolayısıyla gidemiyordu. Böyle bir olayın olması çok güzel. İnsanların 2 bin kilometre mesafeyi katedip de gidip Azerbaycan'da düzeltmeye kalkması uzun bir zaman alıyor ve masraflı oluyordu." dedi.

Memedov, 1990'ların başında Iğdır'a 1996'da ise İstanbul'a geldiğini, o tarihten beri İstanbul'da yaşadığını aktardı ve Azerbaycan yönetimine işlerini kolaylaştıran bu uygulamayı yaptıkları için teşekkür etti.

Babası adına pasaport teslim alan Yusuf Halitgil de "Benim pasaportumla ilgili bir sıkıntı olmadı ama Azerbaycan vatandaşlarının bir çoğunun, Sovyetlerin dağılmasından sonraki döneme dayanan büyük sıkıntıları vardı, pasaportlarını alamıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Halitgil, Azerbaycan devletinin bir çalışma grubu oluşturarak sorunları ortadan kaldırmaya başladığını, sadece Türkiye değil diğer ülkelerde de benzer faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan 2 bin 93 Azerbaycanlı pasaportlarını teslim aldı

Azerbaycan hükümeti tarafından, 1990'lardan bu yana Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları ile onların Türkiye'de doğan çocuklarına pasaportlarının verilmesi için çalışma başlatılmış ve çalışma grubu oluşturulmuştu.

Çalışma grubunun, 27 Ekim 2022'den bugüne Türkiye'deki Azerbaycanlılara yönelik gerçekleştirdiği 5 seferde 2 bin 93 kişiye pasaportlarını verdiği, 459 kişinin vatandaşlık tespit taleplerini uygulamaya aldığı, toplamda ise 3 bin 827 kişinin talebine cevap verdiği bildirildi.

AA