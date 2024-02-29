Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği bildirildi.

Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, AKINCI TİHA'ların görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ikmalinin yapılması, hangardan çıkarılması, piste getirilmesi ve havalanması yer aldı.