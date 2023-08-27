Ankara

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen madalya takdim törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, asbaşkanlar İlker Özkan ve Yasin Arslan , milli takım teknik direktörü Ferhat Coşkun ile Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş katıldı.

Ermenistan'ın Erivan kentinde 15-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler 6 altın, 10 gümüş, 6 bronz madalya kazanmış, kadın milli takımı ayrıca yarışmayı Avrupa şampiyonu olarak tamamlamıştı.

Şampiyonada kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden kazanmıştı.

Milli halterciler, şampiyona sonrasında kendilerini Bakü'de kabul eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev huzurunda kazandıkları madalyaları Azerbaycan halkına armağan etmişti.

AA