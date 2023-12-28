AJDA PEKKAN:MASUM İNSANLARIN ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR YIL DİLERİM

“Soğuk Hava Süperstar Sevgisine Engel Olmadı”

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Ato Congresium’da sahne aldı. Bu yıl düzenlenen her konserinde olduğu gibi Sold Out konser serisine devam eden Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, “Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.

KUBAT’IN EŞSİZ SESİNDEN “CANISI"

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden 2023 yılı sona ermeden bir büyük sürpriz daha müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sıradaki tekli, İbrahim Erkal'ın en büyük hitlerinden Canısı bu sefer Kubat'ın eşsiz sesi, kusursuz vokal tekniği ile bambaşka bir dünyanın kapısını araladı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Febyo Taşel'e ait

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Selim Çaldıran imzasını taşıyan şarkının video klibini Gökhan Özdemir çekti.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi. 3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

“Başkanlığa Abdulvahap Arslan Küçükemre Seçildi”

PASLANMAZ SANAYİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ KURULUŞUNU TAMAMLADI…

Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD), ilk olağan genel kurulu toplantısını önceki gün yaptı. Toplantı sonucunda Başkanlığa Abdulvahap Arslan Küçükemre seçildi.



Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD), resmi olarak kuruluşunu tamamladı. Sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı altında toplamayı hedefleyen Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği , ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı, 100 kurucu İş İnsanının katılımıyla Ümraniye Desi Ticaret Sanayi yönetim binasında gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ersoy Özbek, üyeler Pınar Turan ve Ümit Aslan’la birlikte 1. Olağan Genel Kurul toplantısını yönetti. Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İTO Çelik Komite Başkanı Erdal Cenk Ateş, İTÜ Metalürji bölüm Başkanı Prof. Bora Derin, sektörü temsilen çok sayına iş insanı ve STK temsilcileri katıldı. Genel Kurul’da söz alan Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Kemal Coşkun, derneğin kuruluş süreci ve amacı hakkında genel kurul üyelerine bilgi sunarak sektörle ilgili tespitlerini özetledi.

Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD), 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri ve Başkan belirlendi. PASİD Başkanlığına Abdulvahap Arslan Küçükemre seçildi. Seçim sonrası kürsüye çıkan Küçükemre, PASİD adına tüm genel kurul üyelerine ve sektör temsilcilerine teşekkür etti. Başkan Küçükemre, kuruluş bildirgesinde ele aldıkları hedefleri yeni yönetimiyle birlikte hayata geçireceklerini dile getirdi.

SMILE HAIR CLINIC 5. YILINI İREM DERİCİ KONSERİ İLE KUTLADI

Dünya çapında tanınan saç ekim sektörünün öncü isimlerinden “Smile Hair Clinic” 5. Yılını Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin ev sahipliğinde İrem Derici konseri ile Adile Sultan Sarayı’nda kutladı.

Smile Hair Clinic çalışanlarına özel hazırlanan gecede sahne alan İrem Derici, yalıya layık olmak için Firdevs Yöreoğlu gibi hazırlanıp geldim, bu yalının Firdevs’i benim diyerek şarkılarını söylemeye başladı. Derici konserin ikinci yarısında salonu esprileriyle kahkahalara boğdu. Sahneden doktorlara seslenerek “Enis Arıkan ve Mustafa Ceceli’yi size getireyim de güzel bir saç ekimi yapalım. Yeni yılda bu adamlarda saçlı olmak istiyor” dedi.

STİL YOLCULUĞU TAM NOT ALDI!

Dünyaca ünlü süperstar Katy Perry’nin yaratıcısı olduğu Katy Perry Collection, geçtiğimiz günlerde Cemal Günbaş’ın Swissôtel the Bosphorus’ta düzenlediği görkemli açılışla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Ayakkabı sektörünün yenilikçi öncülerinden Bestyle ile Türkiye’de satışa sunulan marka, eğlenceli bir davetle konuklarını stil yolculuğuna çıkardı.Etkinlikte Deniz Seki, Funda Arar, Esra Erol, Melek Mosso, Emel Yıldırım, Özge Ulusoy, Cem Özkök, Betül Demir, Tuğba Özerk, Dilan Çıtak Tatlıses, Barış Murat Yağcı, Güliz Ayla, Tuğba Melis Türk, Gamze Karaduman, Kıvılcım Ural, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler ve iş insanları yer aldı.Markanın koleksiyonundaki kırmızıdan yosun yeşiline, mordan şeker pembesine uzanan renklerde sandaletler, siyah ve beyaz renk alternatifleriyle bohemden klasiğe farklı seçenekler sunan sneaker’lar, bot, çizme, topuklu ayakkabı modelleri, konuklardan tam not aldı.