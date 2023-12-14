100. Yıl Girişimcilik Ve Proje Ödülleri Töreninde bir ödül de Önce Vatan Gazetesi Ayper Kaya’ya “Yılın En Başarılı Röportaj Ödülü” verildi.

“YILIN EN BAŞARILI RÖPORTAJ ÖDÜLÜ”





Aslan Yapım Medya kurucu ortakları “Ergin Akarsu” ve “Ömer Soytürk”ün organizatörlüğünde düzenlenen “100.Yıl Girişimcilik ve Proje Ödül Töreni” iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. 100. Yıl Girişimcilik ve Proje Ödülleri 11 Aralık pazartesi akşamı Topkapı Hilton Otel’de sahiplerini buldu.Mehmet Aydın ile Özge Ulusoy’un sunuculuğunu üstlendiği geceye medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.Aslan Yapım Medya’nın organizasyonun üstlendiği gecede bir ödül de Önce Vatan Gazetesi Ayper Kaya’ya geldi.Gazetemizde yaptığı röportajlarla “Yılın En Başarılı Röportaj Ödülü”ne layık görülen Ayper Kaya, ödülünü TGRT haberin başarılı haber spikeri Mehmet Aydın'ın elinden aldı.

AYPER KAYA: “ANNEM IŞIĞIM OLDU”

Törene katılarak ödülünü bizzat alan Ayper Kaya, Önce Vatan Gazetesi Ailesine ve Annesine teşekkür etti. Başarılı röportajlarıyla ödüle değer görülen Ayper Kaya konuşmasında “Bu gece Yılın En Başarılı Röportajı ödülünü almaktan dolayı mutluluk duydum. Önce Vatan gazetesi bütün ailesine, meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hiç bir şey tek başına yapılmıyor çünkü. Arka planda emek veren geniş bir kadroya sahibiz. 2023 yılında ödülle taçlandırılmak, 2024 yılına motive kaynağı oldu benim için. Bu özel ödül için Aslan Yapım Medya ekibine emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise bana hep ilham veren, yoluma ışık olan Anneme ” ifadesini kullandı.

Gecede başarılı sunumlarıyla renk katan Mehmet Aydın ile Özge Ulusoy büyük takdir topladı. 100. Yıl Girişimcilik ve Proje Ödülleri töreninde çok sayıda kişi ve kuruluşta ödüllendirildi. Medya ve sanat dünyasından bir çok önemli ismi gecede yer aldı. Av. Serkan Bayram, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Hilal Özdemir, Ahmet Selçuk İlkan, Suadiye, Süreyya Ayvazova, İmren Çapanoğlu, Asiye Palu, Güliz Asyalı, Yıldız Asyalı, Barış Kömürcüoğlu, Harun Akbulut, Muammer Kapıcıoğlu, Ayper Kaya, Hazan Çeliksoy, Nur Köşker, Alev Gürsoy Cimin, Mehmet Altunışık ödüllerle taçlandırıldı.

HAYRANLARINI DOYASIYA EĞLENDİRDİ

İstanbul Günay Restaurant geçtiğimiz günlerde müziğin dev ismi İmparator İbrahim Tatlıses’i sahnesinde bir kez daha ağırladı. Sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı yine geleneği bozmadı. Kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı hınca hınç doldurarak unutulmaz bir geceye imza attı. Hayranlarının büyük bir coşkuyla karşıladığı gece de ünlü sanatçı “Yalnızım Dostlarım” parçasıyla müzik şölenini başlattı. “Caney Caney”, “Haydi Söyle”, “Mavi Mavi” gibi en sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Yerinde duramayan Tatlıses hayranları hareketli parçalar eşliğinde doyasıya halay çekerek dans etti. Sahneden alkışlarla ayrılan imparator, aralıksız canlı performansıyla sevenlerini mest etti.

MUAZZEZ ERSOY İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Günay Restaurant, müziğin efsane ismini sahnesinde ağırlayarak nostalji dolu bir geceye imza attı. Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy’un sahne aldığı gece de eski gazino günleri müzikseverlere yeniden yaşatıldı. Ünlü sanatçı “Kahverengi Gözlerin”, “Kader Diyemezsin”, “Bir Fincan Kahve Olsan” parçalarıyla eğlenceyi ikiye katladı. Renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkaran Ersoy, hareketli sahne şovu,bitmek bilmeyen enerjisi ve güzelliğiyle müzikseverleri mest etti.

EROL EVGİN’DEN UTUNULMAZ GECE

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam KerkiSolfej’in organizasyonuyla müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin, soğuk havaya rağmen Ankaralıların salonu tıklım tıklım doldurduğu konserinde; “Söyle Canım”, “Rüya”, “Ateşle Oynama”, “Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, Başkenti ısıttı.

ATİYE SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Türk pop müziğinin renkli siması, güçlü kadın yorumcularından Atiye, Ford Otosan Mtg çalışanları yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Ataşehir Jolly Joker sahnesinde gerçekleşen partide Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide Atiye, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ve enerjisiyle sıcak bir atmosfer yarattı. Son hiti Dalgana Bak ile partinin açılışını yapan Atiye, Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan, Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.