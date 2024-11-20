“Ayparçası Kaleminden” Yüreğinin sahtekarlığını bildiğim herkesin sözlerine gülüp geçiyorum



Uzun süredir heyecanla beklenen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Aile içindeki gizemli ilişkilere ve sürükleyici dramaya odaklanan tanıtım, Rozali karakterine hayat verecek olan Meryem Uzerli'den ilk görüntüleri de sunarak izleyiciden büyük beğeni topladı.



Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesi olan Şakir Paşa Ailesi’nin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Bu sıra dışı hikayede, Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral da yer alıyor. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yer alıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği yönetmenliğini Bahadır Karataş’ın yaptığı ve Koray Kerimoğlu’nun devam edeceği, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisisi çok yakında NOW’da.



"Sana Güvenmiyorum" Dünya Listelerinde

Aleyna Tilki ve Dedublüman’ın birlikte seslendirdiği Hypers Music etiketiyle yayınlanan ‘Sana Güvenmiyorum’ Türkiye’deki birinciliklerinin ardından dijital platformların global listelerine girmeye başladı. 10 milyonu aşkın görüntülenen klibi YouTube’da rekor kırarken, Spotify’da da dünyada en çok dinlenen 167. şarkı oldu.

Türkçe pop / pop-rock türünün en çok dinlenen grubu Dedublüman, 3 şarkılık düet projesinin ikinci single'ı, 90'ların sevilen şarkısı "Sana Güvenmiyorum"u pop yıldızı Aleyna Tilki ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Hypers Music etiketi ile yayınlanan "Sana Güvenmiyorum" yayınlandığı andan itibaren müzik listelerinde ilk sıraya oturdu. Yayınlandığı gün Spotify Top 50 Türkiye listesine birinci sıradan girerek bu yıl bunu başaran ilk şarkı olan “Sana Güvenmiyorum” 1.3 milyon günlük dinlenme ile bu yılın en iyi açılışlarından birini yaptı. Spotify Global songs daily listesinde ise 167. sıraya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Yayınlandığı hafta tüm popüler müzik platformlarında yaklaşık 7 milyon dinlenme rakamıyla en çok dinlenen Türkçe şarkı oldu.



FİLM VE OYUNCULARA BÜYÜK İLGİ VARDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan distopya filmi ‘Adresi Olmayan Ev’ dünya prömiyerini en prestejli festivallerden biri olan 28.Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

Yönetmen ve senarist Hatice Aşkın, yapımcılar Emre Oskay ve Engin Altan Düzyatan’la birlikte filmin oyuncu kadrosundan Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Seren Fosforoğlu’nun katıldığı gösterim seyircilerin en çok katılım gösterdiği filmlerden biri oldu.

Adresi Olmayan Ev filminin Talinn’deki galasına yoğun bir ilgi vardı. Biletlerin tükendiği gösterimin sonunda film ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Özellikle sinematografisi ve sanat tasarımının övgüler aldığı filmin gösteriminin ardından yapılan soru-cevap kısmında ekibe 22 adet soru yöneltildi. Türkiye-Yunanistan ortak yapımı (Sky Film, Vantablack Films, View Master Films, Alpha Production) Adresi Olmayan Ev’in, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos’un üstlendiği filmin yönetmenliğini Hatice Aşkın üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu’nun yer aldığı ‘Adresi Olmayan Ev’ distopik bir dünyanın kapısını aralıyor..



YENİ ŞARKI YENİ İMAJ

Alternatif pop müziğinde hem yorumcu hem de besteci kimliğiyle, kendi kulvarının tartışmasız tek ismi Tarık Mengüç, uzun süren sessizliğini sürprizlerle dolu bir şarkı ile bozdu.

Sözü ve müziği Yıldız Tilbe’ye düzenlemesi Suat Aydoğan’a ait “Dayan Yüreğim” sanatçının yeni kurduğu yapım şirketi Mengüç Production etiketiyle 19 Kasım Salı günü video klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yıldız Tilbe’nin büyük hitlerinden Dayan Yüreğim bugüne kadar erkek bir yorumcu tarafından yorumlanmadı. Her köşesinde farklı bir keşfi barındıran şarkı Tarık Mengüç’ü güçlü ve benzersiz yorumuyla bambaşka bir boyuta taşındı.Şarkılarıyla ve söylemleriyle kendine özgü bir evren yaratan Tarık Mengüç, Dayan Yüreğim’de dünya dans soundlarını yorumuyla birleştirdi. Kırılgan ve hüzünlü bir temaya sahip olan şarkı, dinleyeni hareket etmeye ve umuda doğru yolculuğa çıkarıyor. Uzun yıllardır sarı saçları ile hayranlarının karşısında yer alan Tarık Mengüç, ilk defa siyah saç rengini tercih etti. Yeni şarkısı ile bu cesur kararı bir anda alan, sosyal medya da paylaştığı andan itibaren Tarık Mengüç, Türk pop müziğinin mega starı Tarkan’a benzetildi.

‘DÜNYA VARMIŞ’ FİLMİ İLE YENİ BİR TÜR DOĞUYOR!

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi ‘Dünya Varmış’ cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun’nun paylaştığı film denenmemiş konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve birçok türün birleşimden oluşan yapısıyla sinemaya yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 12 saat öncesinde başlayan film salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın sığındıkları fütüristik otelde başlarına gelen ilginç olayları komik bir dille aktarıyor. Macera-komedi alanında en fantastik ve özgün konseptlerinden birine sahip olan filmin eğlenceli ve gizemli hikayesi seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Macera komedi türünde; yenilikçi tarzı, çarpıcı görsel efektleri, fütüristik atmosferli mekanları, geleceğin modasını yansıtan özel tasarım kostümleri ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla son zamanların en farklı filmi olan Dünya Varmış cuma günü vizyona giriyor. Uzun bir hazırlık süresinin ardından özellikle sinema perdesinde etkisinin bolca hissedileceği yapay zeka ile hazırlanan özel efektler sinemaseverlerin beğenisini toplayacak.



MİRAY DANER'E LOS ANGELES'TA BÜYÜK İLGİ

Hollywood Türk Film ve Drama günleri kapsamında gerçekleşen Zeki Demirkubuz'un Hayat filminin galasına katılan Miray Daner büyük ilgi gördü. Sony Pictures Stüdyoları'nda gerçekleşen galada Türkiye Oscar adayı Hayat filminin başrol oyuncusu Miray Daner orada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Film gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide izleyicilerin sorularına cevaplayan oyuncular sonrasında kırmızı halıda basının sorularını cevapladı.