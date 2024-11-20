Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” Ödül Töreni, 14 Kasım Perşembe Tarihinde Cem Karaca Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.
Kırmızı Türk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Didem Aksu sundu. Gecede Kırmızı Halı sunumlarını Fatma Alagöz gerçekleştirdi. Sunucu yardımcılığını Aleyna Doğan üstlendi.
Altın Başarı Ödülleri İlklere Sahne Oldu!
Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. Hayat Dergisi Spikerliğin yanı sıra kültür ve sanat’tan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat’a değer katan isimlerden en başarılıları Cem Karaca Kültür Merkezi’nde ödül alırken Hayat KırmızıTürk dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 16. Kez gerçekleştirdikleri törenle Başarının önemi , Kültür sanat dünyası , spikerlik vurgusu , liyakat ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler. Gecede ödül kazananlar şöyle :
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA İÇİ SABAH /CANSIN HELVACI / A HABER / AJANS BUGÜN
YILIN EN İYİ ERKEK PROGRAM SUNUCUSU / TÜRKER AKINCI / NE VAR NE YOK / BEYAZ TV
ALTIN BAŞARI EĞİTİMDE MÜKEMMELLİK VE LİDERLİK ÖDÜLÜ - SİBEL ÇETİN ÇAVDAR
YILIN EN İYİ REALİTY HABER PROGRAMI / PINAR ERGÜNER İLE HABERİN İÇİNDEN / PINAR ERGÜNER / TGRT HABER
YILIN EN İYİ HİPNOTERAPİ, İLİŞKİ VE EVLİLİK TERAPİSİ UZMANI / PSİKOLOG SERAP GÜVEN
ANADOLU'DA YILIN EN İYİ TV PROGRAM SUNUCUSU / RUZİN AZERHAN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SUNUCUSU - SİBEL YÜCEL
YILIN EN İYİ EKONOMİ PROGRAMI SUNUCUSU / BUSE BİÇER AKBAŞ / GLOBAL PUSULA / CNBC-E
YILIN EN İYİ PASTA CHEF ' İ - BURCU MUTLU - BURCUPCAKE
YILIN EN İYİ KLİP YÖNETMENİ - UĞUR AHURCU
YILIN EN İYİ MÜZİK PROJESİ - SÖK - NERİ ÖZHAN
YILIN EN İYİ HABER TARTIŞMA PROGRAMI SUNUCUSU / NE OLUYOR / CNNTÜRK / GÖKSU ÖNGÖREN ÖZGÜR
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA SONU SABAH / ELA RUMEYSA CEBECİ / HABERTÜRK TV / BURASI HAFTA SONU
YILIN EN İYİ KADIN KOMEDYENİ - BEYZA ATİYE GEZER
YILIN EN İYİ SERAMİK SANATÇISI - IŞIN DÜZYOL KISMALI
YILIN EN BAŞARILI KADIN HAUTE-COUTURE MODA TASARIMCISI / GÖZDE İŞBİLİR
YILIN EN ÖZGÜN İŞ İNSANI / İÇSEL SANATLAR UZMANI HANDE DENGİM BAĞCIOĞULLARI
YILIN EN İYİ KADIN SUNUCUSU / NURAY DEMİRDAĞ
YILIN EN İYİ KADIN SPOR SPİKERİ - EZGİ SÜTCÜ - TRT SPOR
YILIN EN İYİ YAPIMCISI / BENAN KEPSUTLU / ASYA PRODÜKSİYON
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN ŞARKICISI / BESTECİ - SÖZ YAZARI - BELMA SERA ATABEY
YILIN EN İYİ DİJİTAL TELEVİZYONU - CİNE5 TV - FETHİ DEMİRKOL - CİNE5 TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. OĞUZHAN AKGÜL
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA İÇİ ÖĞLEN / YEŞİM ERYILMAZ / ULUSAL KANAL / GÜN ORTASI
YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ / OSMAN KENAN ÇAPOĞLU / TV 100
YILIN EN İYİ ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOĞU - PSİKOLOG NAZ ÖZEL
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ROMAN YAZARI - EĞİTİMCİ-YAZAR İNCİ BİLGİN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCUSU / ZAİM GÜVENÇ / EĞRETİ ERKEKLER
YILIN EN İYİ İNFLUENCERI - MERVE KARAKAYA
YILIN EN İYİ HABER EDİTÖRÜ- VİLDAN RENDE - İHLAS HABER AJANSI ALANYA EDİTÖRÜ
YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI / MURAT BALCI
ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ ROMAN ÖZEL ÖDÜLÜ / KALBİYE / ZEKİYE YALDIZ
YILIN EN İYİ TELEVİZYON PROGRAMI / NİHAL COŞKUN İLE BAŞARI HİKAYELERİ / FLASH HABER TV / NİHAL COŞKUN
YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF İÇERİK ÜRÜNÜ :NATURAREN RE WHİTE - EYLUL PHARMA SEÇİL AŞKIM PEKER ÖDÜLÜ ALACAK.
YILIN EN İYİ MÜZİK KANALI / TATLISES TV / TATLISES TV GYY VE MÜZİKONAİR CEO ÖZCAN BEYLAN VE GENEL KOORDİNATÖR SEVTAP GÜL
YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İNŞAAT PROJESİ / SİGVON GROUP / KAZAKİSTAN ALT YAPI VE YOL İNŞAATI PROJESİ / SİGVON GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARIK TUNCER
YILIN EN İYİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU : UZM. DR. YELİZ POLAT
YILIN EN İYİ ÖYKÜ KİTABI "YASEMİN KOKULU ÖYKÜLER" YASEMİN AĞIRMAN SÖNMEZ
YILIN EN İYİ GECE HABER SPİKERİ / MERYEM ŞAHAN / GECE HABERLERİ / BENGÜ TÜRK TV
YILIN EN İYİ TARİH PROGRAMI SUNUCUSU / EBRU ÇANAK / TARİHİN İZİNDE/ MK HABER TV
YILIN EN İYİ ŞİİR YORUMCUSU - MUSTAFA SÖĞÜT
YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMCISI / YAPIMCI SUNUCU ESRA KAVRUKKOCA / HAYAT GÜZELDİR / İZ TV
YILIN EN İYİ KADIN MEDYA YÖNETİCİSİ / ÖZDE SİNEM ÇOL / TÜRKHABER TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ
YILIN EN İYİ DENEME YAZARI - SEVTAP ÇAPAN - KENDİ TAVUĞUNA KIŞT DİYENLER ÜLKESİ
YILIN EN İYİ MODELİ / SİMGE ÜNAL
YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI - SEÇİM YARATIR - YAŞAM KOÇU - ENERJİ TERAPİSTİ - YAZAR -SİMAY OHARA
ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ / NİHAN ÖZCAN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KİTABI - EVLİLİKLERDE NEDEN AYRILIYORUZ - SOSYAL TERAPİST , DOÇENT - GÜLNAZ ÇALIKOĞLU
YILIN EN İYİ BİLİNÇALTI VE BİOENERJİ UZMAN EĞİTMENİ / HÜLYA GÖZAÇAN
YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU - MUSTAFA ŞEN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KLASİK MÜZİK SANATÇISI / PİYANİST NAZLI HACİALİOĞLU
YILIN EN İYİ ROBOTİK KODLAMA VE YAZILIM EĞİTİMCİSİ / GİZEM ÖÇAL
KÜLTÜR - SANAT BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ / OYUNCU - SANAT YÖNETMENİ- MÜZİSYEN- RESSAM- SESLENDİRMEN- ÖZEL EFECT MAKE UP AYFER KOLUK
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DÜĞÜN VE DAVET SALONU - VİA DAVET SALONU - EFENDİ ÇEVİK
YILIN EN BAŞARILI PSİKİYATRİ MERKEZİ KURUCUSU / PSİKAYATRİ DOKTORU UZM.DR. HÜSNÜ MENTEŞEOĞLU
YILIN EN İYİ HAFTA SONU AKTÜEL TV PROGRAMI / DÜNYA DEĞİŞTİKÇE / YAPIMCI & SUNUCU EDA ÖZDEMİR / ÜLKE TV
YILIN EN İYİ ROMANI - HÜZÜNLÜ NERGİSLER GÜLİSTAN - MEHMET YILDIZ
YILIN EN İYİ EKONOMİ AKTÜEL PROGRAM SUNUCUSU - BURCU KOLCU - ANLAT BAKALIM - TEK RUMELİ TV
YILIN EN İYİ ULUSLAR ARASI GEZİ KÜLTÜR PROGRAMI - VER ELİNİ RUMELİ - ELBİ YANKI - TEK RUMELİ TV
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA SONU ÖĞLEN KUŞAĞI / BÜŞRA MUTLU ÇEVİK / 24 TV
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK ŞARKICISI / HÜSEYİN GÜDÜCÜ / GİT SEVGİLİM
YILIN EN İYİ KADIN ANA HABER SPİKERİ / MELTEM ACET / EKOL TV
YILIN EN İYİ ULUSLAR ARASI ASTROLOĞU - MİCHAELA ASTRO