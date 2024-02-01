MASKÜLEN HANDE İZMİR’DE SOPALADI

İzmir’de sahne alan pop sanatçısı Hande Yener, Dünyaca ünlü marka Alexander Wang imzalı Oversize takım elbisesiyle şıklığın kodlarını değiştirirken sahne performansı ile büyük alkış aldı. Haftalar öncesinden Sold Old olan konsere ilgi büyük olurken Yener, tam 14 yıl önce piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören, yıllar sonra yeniden trendlere giren şarkısı Sopa şarkısıyla konserinin açılışını 10 dansçısıyla birlikte büyük bir şova imza attı.

BURAY AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, Avrupa turnesine çıkıyor. Kasım ayında yayınlanan ve 14 şarkıdan oluşan “Al Senin Olsun Dünya” albümü ile büyük ses getiren Buray, sırasıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de vereceği konserlerle birlikte hayranlarıyla buluşacak. Yurtdışı ve yurtiçi konserlerine tam hızıyla devam edecek olan Buray, şubat ayında ise üst üste İstanbul'da konserler verecek.

NİLGÜN BELGÜN 70’LERİ BUGÜNE TAŞIYOR!

Tiyatro sahnelerinin usta ismi, müzikallerin vazgeçilmez oyuncusu Nilgün Belgün, geçtiğimiz aylarda çıkardığı “70’lerden Bugüne” isimli 7 şarkılık albümünün ikincisini kliplendirdi. Geçmişten bugüne hala severek dinlenen “Param Yok Pulum Yok” şarkısı bu defa Nilgün Belgün’ün kendine has yorumu ve aranjesini üstlenen Metin Özülkü’nün dokunuşu ile yepyeni bir enerjiye kavuştu. Nilgün Belgün’ün nostalji ruhunu bozmadan bugüne taşıdığı şarkının klibi ise tam Yeşilçam tadında... Eski Türk filmlerinden kullanılan sahnelerle renklenen ve yönetmen Kemal Başbuğ tarafından çekilen klip, Nilgün Belgün’ün neşeli performansıyla birleşince müzikseverleri mest edecek.

“Zuhal Olcay’ın Enerji Dolu Sahnesi İzleyenleri Mest Etti”

Şarkılarına muhteşem oyun gücüyle sahnesinde bambaşka anlam katan Zuhal Olcay, kendine has tarzı ve muhteşem şarkıları ile haftasonu Madam Niça sahnesinde sevenleriyle buluştu. Bir taraftan Kel Diva adlı tiyatro oyunuyla kapalı gişe tiyatro sahnesine çıkan Zuhal Olcay, coşkusu ve özel enerjisiyle unutulmaz bir gece konser gecesi yaşattı.

BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri Sahipleriyle Buluştu

25. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 6.sı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri sahipleriyle buluştu.

Akademiyi ve müzik sektörünü bir araya getiren bu özel gece Bahçeşehir Üniversitesi’nde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.En iyi Erkek Sanatçı Ödülünü alan Serdar Ortaç üniversite öğrencilerine “Beni unutmadığınız için teşekkürler” dedi. Yılın En İyi TV Kanalı ödülünü alan Acun Ilıcalı ödülünü almadan önce anlattığı üniversite anılarıyla öğrencilere neşeli anlar yaşattı. En İyi Pop Müziği Sanatçısı ve En İyi Düet ödüllerini alan Derya Uluğ En İyi Düet Ödülü’nü aldığı Yansıma şarkısında sevgilisi Asil Gök’ün kendisinin yazdığı sözleri bir türlü beğenmemesi üzerine vazgeçtiğini fakat yapımcıları Samsun Demir’in ısrarı üzerine yaptıklarını söyledi. Birçok sanatçıyı, dizi ve sinema yıldızını, akademisyenleri bir araya getiren gecede BAU Radyo Direktörü ve sanatçı Dila Kalafatoğlu akademi ve müzik sektörünün Türkiye’de ilk kez aynı çatı altına birleştiği BAU Pera müzik yapım şirketiyle ilgili ilk kez konuştu ve ilk eserleri olan Döndüm şarkısını seslendirdi. Öğrenci olduğum bu okulda bugün bu başarılara imza atmak benim için büyük bir gurur, Türkiye’de bir ilke imza atmak da benim için ayrı bir mutluluk.” dedi.

Öykü Gürman’dan esintili şarkı

İnsanın ruhu keder ve sevinçle şekillenirken, gerçek ve samimi olan her şeyle büyüyüp olgunlaşırken, bu kadar hızlı akan hayat yolculuğunda, birinin gelip halinizi sorması, ne kadar kıymetli değil mi?

Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, 2024 yılını yepyeni bir şarkı ile selamlıyor. Geçtiğimiz yıl müzik çalışmalarına ağırlık veren yurtiçi ve yurtdışında sayısız konserde binlerce seveni ile buluşan Gürman, 2023 ‘de yayımlanan Acıyı Bırak sonrası yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.