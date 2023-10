(Ayparçası kaleminden özlü söz)



Anlatacaklarım var hayat sana!



Bir parça mutluluk İçin başkalarının gözüne bakmaktansa,

aynadan kendine bakmak yeter insana.

İnsan kendine değer verince mutlu olur anca.

Büyük sözlere gerek yok

Sadece tek bir söz yeter aslında

Kalpten kalbe anlatana.

CANDAN ERÇETİN'DEN TARİHİ AMBİYANS

"ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR"

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseptiyle tarihin beşiği Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Muhteşem konserde Candan Erçetin’e İSP Senfoni Orkestrası, Candan Erçetin Orkestrası, Etnik Sazlar, A Capella Gramofon Korosundan oluşan 85 kişilik görkemli bir orkestra eşlik etti.

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserine “Bu şarkılarla Atatürk’ün duygularını hissetmeye, düşüncelerini anlamaya ve yorumlamaya çalıştık” sözleriyle başlayan Candan Erçetin, hep bir ağızdan seslendirdiği şarkılarla sevenlerine zaman zaman duygu dolu anlarda yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliği, Askerlik yılları, Savaşları, Zaferleri, Genç Türkiye Cumhuriyeti, Hastalığı, Ölümü, Övgü ve 100. Yıllık Cumhuriyet kronolojisiyle oluşturulmuş repertuarda “Manastırın Ortasında, Çökertme, Çalın Davulları, Efelerin Efesi” gibi şarkılar yer aldı.

SÜPERSTAR SEVGİSİ HARBİYE'Yİ YIKTI GEÇTİ

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde sahneye çıktı. Yağmurlu ve serin havaya rağmen biletleri tükenen konserde sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları keyif dolu bir akşam yaşadı.

KerkiSolfej ‘in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu sevenlerinin karşısına çıkan Ajda Pekkan'ın şarkılarına Harbiye Açıkhava'da binlerce hayranı akşam boyunca eşlik etti. Açık havaya özel hazırlanan repertuarda birbirinden sevilen şarkılarının sevenleriyle birlikte söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukrayna’dan gelen dansçılarla açık havayı yıktı geçti.

ÜRETEN İNSANA HİÇBİR ŞEY OLMAZ

TRT Müzik’te ekrana gelen “Hayatım Müzik” adlı programın bu hafta ki konuğu ünlü sanatçı Deniz Seki oldu. Yapımcılığını Banu Ergin’in Genel Koordinatörlüğünü ve içerik yönetimini Arsevi Yeter’in yaptığı programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

Çekimleri Haziran ayında tamamlanan programda pandemi ve deprem zamanlarında gelecek kaygısı yaşadığını söyleyen Türkiye’nin önde gelen kadın vokallerinden olan Seki, programın sunucusu Melike Öcalan’a huylarının değişmeye başladığını belirtti.

“Artık çok nadir haber seyrediyorum. Pandemi ve deprem zamanında bıkkınlık, gelecek kaygısı yaşadım. Artık yeniden doğduğumu hissediyorum.” Konuşurken şarkı sözü gibi konuştuğunu Hayatım Müzik programında farkeden Seki, bunun yeni bir teknik olabileceğini dile getirdi.

KIRAÇ'TAN CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL MARŞ

Kıraç, cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Sedat Kunduracı tarafından yazılıp bestelenen “100. Yıl Özgürlük Marşı”nı seslendirdi. “100. Yıl Özgürlük Marşı” Semp Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kıraç’ın güçlü sesi ve Yıldıray Gürgen’in çok sesli senfonik tarzda aranjesi ile dikkat çeken ‘"100. Yıl Özgürlük Marşı’’, derin ve heyecan verici müziği ile sözlerinde geçmişten bugüne birçok önemli mesajı barındırıyor.Özenle seçilen görüntüler kullanılarak hazırlanan video klip izleyenleri tarihsel bir yolculuğa çıkartıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin değerini öne çıkartan “100. Yıl Özgürlük Marşı”, hepimizin cumhuriyete doğma konforunu yaşadığımızı hatırlatarak, stratejik konumu ile dikkat çeken ülkemizin güçlü olması gerektiğini anlatıyor.

Kıraç ile büyük ve güçlü Türkiye’yi, yüksek heyecan ile söyletecek "100. Yıl Özgürlük Marşı’’, ülkemizin değerini ve cumhuriyetimizin kazanımlarını çok güzel bir dille anlatıyor.

ACUN ILICALI "DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM"IN İLK BÖLÜM KONUĞU OLDU!

TV8’in yepyeni programı “Demet ve Jess’le Gel Konuşalım” programının ilk bölüm konuğu olan Acun Ilıcalı, programda Hull City sevgisinden Survivor’a kadar birçok konu ile ilgili açıklama yaptı. Program esnasında kızı Yasemin’in sürpriz bir şekilde stüdyoya gelerek yayına katılması üzerine Acun Ilıcalı kızları ile vakit geçirmenin kendisini dünyanın en mutlu insanı yaptığını söyledi.

Yılbaşında TV8 ekranlarında Beyaz Show’un yayınlanacağını belirten Acun Ilıcalı, şimdilik Beyazıt Öztürk ile tek bir program için anlaştıklarını ancak gönlünden geçenin Beyaz Show’un devam etmesi olduğunu açıkladı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, İlker Aksum'u konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği programda, usta isim Haziran ayında nikah masasına oturduğu eşi Dilay Hanım'la nasıl tanıştığını da ilk kez anlattı.

İlker Aksum, Haziran sonu nikah masasına oturduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını ilk kez Bambaşka Sohbetler'de anlattı. Aksum: "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu dedi ki 'seni birisiyle tanıştıracağım adı Dilay nefes koçu' dedi. Ben de böyle şeylere inanmam tabi; evren, gel bana, nefes koçluğu, öfff yani... Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var."

İlker Aksum, ilk kez bir itirafta da bulundu ve "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" dedi.

At çiftliğinde güzellik yarışması

Türkiye’de bir ilke daha imza atıldı ve at çiftliğinde güzellik yarışması yapıldı. İş insanı Sait Emir tarafından Kemerburgaz yolu Pirinççi Köyü’ndeki Epona Horse Farm’da organize edilen, güzellerin at binerek jüri önünden geçtiği ve at binme hünerlerini de sergiledikleri “Miss Fashion Horse” adlı yarışmada birinci gelen güzele at hediye edildi. Erkan Özerman’nın jüri başkanı olduğu yarışma ilgi ile izlendi.

Yurt dışında büyük görkemli organizasyonlarla yapılan ve at sevgisinin de ortaya çıkarıldığı güzellik yarışması ilk kez Türkiye’de de yapıldı. “1.Miss Fashion Horse” yarışması, Eyüp Sultan Pirinççi Köyü’nde bulunan ve iş insanı Sait Emir’in sahibi olduğu Epona Horse Farm’da yapıldı. Sait Emir tarafından organize edilen ve at sevgisi , moda, güzellik anlayışıyla düzenlenen on beş güzelin katıldığı yarışmanın jüri başkanlığını ise ünlü organizatör Erkan Özerman yaptı. Kız kardeşi Nurkan Özerman Tekelioğlu’nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir jüri karşısına çıkan on beş güzel, Chaffemme markasının sahibi ve modacı Melek Doğa imzalı kıyafetleriyle ata binerek hünerlerini gösterdiler. Yarışmada birinciliği Almila Özerman alırken, aynı zamanda Erkan Özerman ’nın yeğeni olan Almila Özerman’a birincilik armağanı olarak at hediye edildi. İkinci güzel Hatice Polatoğlu tam altın ile ödüllendirilirken, üçüncü olan güzel Buse Ilgaz’a ise altı aylık binicilik eğitimi hediye edildi.