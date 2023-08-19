SÜSLÜ SÖZLERE SIĞDIRILAN SEVGİYİ,

YÜREKLİCE YAŞATMAK KİMSENİN HARCI OLMADI DAHA.

HANDE YENER SAHNESİYLE YİNE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde ünlü pop yıldızı Hande Yener, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak unutulmaz sahne şovu ile izleyicileri büyüledi. Konserinde Genco Styling imzalı 2 farklı kostümle sahneye çıkan ünlü pop yıldızı, uzun peluş montu, 1,5 metre boyundaki ek saçları ve dijital gözlükleriyle dünya starlarını aratmayan tarzı ile ayakta alkışlandı. Konserin açılışını ‘Hop Hop’ şarkıyla yapan Yener’in dijital gözlüklerinde yeni şarkısı ‘Hop Hop’ yazması ilgi çekti. Ünlü pop yıldızı Hande Yener, konserin ikinci yarısının açılışını denim kot tasarımı ve taşlı maskesi ile ‘Çatla’ şarkısıyla yaptı. Yener, konserinde vokalistliğini de yapan yeğeni Naz Taşkınbaş’ı sahnesine davet etti. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı "Müthiş geliyor. Sesi de çok güzel." dedi. Koreografisi, sesi ve görsel şöleni ile büyüleyen ünlü pop yıldızı Hande Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Hande Yener, Mert Baltürk imzalı dans kareografisi ile de büyüledi. Umut Kuzer’in şefliğinde, Türkiye’nin en ünlü müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile Yener, müzikseverleri kendine hayran bıraktı. (Fotoğraf İlker Özlü)



HAYIRLI EVLAT” FERHAT GÖÇER

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferhat Göçer, BtcTurk 10.Yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Programına sevilen şarkılarından “Yıllarım Gitti” ile başlayan Ferhat Göçer, dillere pelesenk olmuş parçalarını kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.

Müzik kariyerine 19 yaşında Bodrum'da başladığını söyleyen Göçer “Üniversitedeyken gitarımı alıp, Bodruma geldim. İlk profesyonel sahnemi Bodrum’da bir otelde aldım. Annem doktor olmamı çok istiyordu, hem onun isteğini yerine getirdim hem de kendi istediğimi” diyerek kendini izlemeye gelen annesi Fatma Nevin Göçer’in yanına gidip “ Anne ben şarkıcı oldum” esprisiyle annesinin ellerinden öptü. Bu hareketiyle müzik severlerden büyük alkış alan Ferhat Göçer ”Cennet annelerimizin ayağının altındadır. 30 sene hekimlik yaptım, yıllardır da sahnelerdeyim annemin bunda çok payı vardır” dedi.



ANTALYA'DA HADİSE RÜZGARI ESTİ

Türk pop müziğine damga vuran Hadise, yaz konserlerinde rekor kırmaya devam ediyor. Antalya Açıkhava sahnesinde binlerce hayranı ile buluşan Hadise, eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imzasını attı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hadise Missoni etiketli gri siyah ışıltılı mini bir elbise giydi İki saat sahnede dansçılarıyla unutulmaz bir performans sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.



“SEVGİNDEN OLMUŞUZ LEYLA”

Şarkılarıyla ve eşsiz sahne performansıyla milyonların sevgilisi haline gelen ünlü sanatçı Buray, Ayvalık, Kuşadası ve Didim’de sahne aldı.

Üç gün boyunca aralıksız verdiği konserlerde günler öncesinden bilet tüketerek binlerce seveniyle buluşan Buray, geçtiğimiz haftalarda çıkarttığı ve kısa sürede tüm dijital platformda en çok dinlenenler arasına giren “Olmuşum Leyla” şarkısını ilk kez sahnede sevenleriyle söyledi. Kendisine eşlik eden binlerce hayranına “Bu kadar kısa sürede ezberlemenize çok sevindim” diyerek seslenen Buray, sevenlerinin hazırladığı “Sevginden Olmuşuz Leyla” pankartlarını karşısında görünce ise “Mecnun’un Leyla’sı da oldu. Ben size sürpriz yapacakken siz bana sürpriz yaptınız. İyi ki varsınız, hepinize çok teşekkür ederim…” espirili söylemiyle müzikseverleri gülümsetti.



UNUTULMAZ SAHNE ŞOVUYLA MASALSI ANLAR

Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme dinleyicisine repertuarı ve enerjisiyle unutulmaz anlar yaşattı. Açıkhava’nın en renkli sahnelerinden birine imza atan Karaibrahimgil, ‘Burası İstanbul’ parçasıyla sevenlerine “Merhaba” dedi. Sahne kostümüyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Ünlü modacı Tanju Babacan imzalı tüylerden oluşan rengarenk kıyafetiyle hayranlarını büyüledi. Büyükten küçüğe Kuruçeşme’yi dolduran hayranları için en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı müzikseverleri dansa, eğlenceye doyurdu. ‘Pırlanta’, ‘Bütün Kızlar Toplandık’ ile tüm kızları ayağa kaldırdı. ‘Akbaba’, ‘Rüzgar’ ile duygulara tercüman oldu. Her şarkısına 3 bin kişilik Kuruçeşme korosunun eşlik ettiği konserde Nil Karaibrahimgil, performansıyla masalları aratmadı.



YOĞUN İSTEK ÜZERİNE SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Pop müziğin sevilen ismi Levent Yüksel, Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle bir araya geldi. BTCTürk 10. yıl konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşan sanatçı, 90’lardan günümüze sevilen tüm şarkılarını seslendirdi. İki saat sahnede kalan ve en güzel aşk şarkılarını konser boyunca sevenleriyle söyleyen Levent Yüksel, hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda ise sevenlerinin yoğun isteği ve alkışları üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel, “Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk” şarkısı ile biss yaptı.



SAHNEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

ZUHAL OLCAY SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay haftasonu Kalamış Yaz Festivali'nde sahne aldı. Kalamış'taki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte muhteşem bir kalabalık karşısına çıkan Zuhal Olcay, eşsiz oyun gücüyle harmanladığı sahnesinde dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi.

Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğum günü pastalarını şarkılarını seslendirirken aniden fark eden Zuhal Olcay, duygusal dakikalar yaşadı. Alkışlar ve izleyicilerinin "iyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen Zuhal Olcay, gözyaşlarına hakim olamadı.