ALMANYA’YI FETHEDEN İMPARATOR

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden İbrahim Tatlıses, Almanya’nın Köln şehrinin ünlü konser mekânlarından Lanxess Arena’da sahne aldı.20 yıl sonra Köln’deki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, sahnede fırtına gibi esti. Muhteşem bir geceye imza atan ünlü sanatçı, özenle hazırladığı repertuvarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti. Almanya’da yaşayan Tatlıses hayranları ne şarkılara ne de imparatora doyamadı.

PAKİSTANLI İŞ ADAMI AHMAD:TÜRK YATIRIM DOSTU!

2017 yılında Türkiye’ye gelen, daha önce kısa süreli ziyaretler yapmış olmasına rağmen , 2020 yılında Uluslararası Ticaret şirketi olarak başladığı kendi şirketi olan Future Horizon Group’u kurup yerleşen, Farooq Ahmad Türk ürünlerini Avrupa’ya önde ihraç edip,daha sonra iş kurma danışmanlığı yapan müşavirlik sektörüne adım atıp gayrimenkul sektöründe de kapıları araladı. Türkiye’yi tercih etmesinin en büyük nedeninin Türkiye yatırımcı dostu bir ortam sunuyor, harika bir yerleşim alanı, işletmelerin büyümesi için sonsuz fırsatlar sunuyor. Bundan dolayı Türkiye’de iş yapmaktan mutluyuz diyor.Türk Ürünlerini alıp Avrupa ve diğer bölgelere ihraç edip Uluslararası Ticaret ile faaliyet gösteriyor.Müşterilerilerinin Türkiye’de iş kurmalarına yardımcı olup onlara sonsuz büyümeleri için en iyi tavsiyeleri veriyorlar.İş Kurma Danışmanlıklarında da faaliyet gösterip müşterilerine İstanbul’daki 80+ Proje Portföyünü sunan emlak sağlayan Future Horizon Group’u birinci sınıf, nefes kesici projeler ve müşterilerine kesintisiz işlemlerini tamamlamasında yardımcı oluyor. Yatırıma titizlikle özen gösteren iş insanı Farooq Ahmad en iyisini sunmak için ekibiyle birlikte soluksuz Türkiye için çalışmalarına devam ediyor.

BÜLENT ERSOY FİLMİ İÇİN SENARYO HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Türkiye’nin Diva’sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy’un gerçek hikayesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak.

Her anıyla sürprizli, ‘fevkaladenin fevkinde’ bir hayat, tüm yasaklara rağmen varoluşunu herkese kabul ettirmiş cesur bir sanatçı… 50 yılı aşkın sahne hayatında sayısız hit şarkıya imza atmış, London Palladium’da, Madison Square Garden’da sahne almış, Olympia’da konser vermiş, pek çok uluslararası ödül almış kusursuz bir yorumcu… 1997 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda sesi ‘yüzde yüz kusursuz’ bulunup, Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, klasik Türk sanat musikisinden arabeske uzanan geniş bir yelpazede dinleyicinin baş tacı olmuş, hayatı ve müziği aşkla seven tutkulu bir Diva… Kendine özgü lügatiyle, doyumsuz nüktedanlığıyla öfkesini bile sevdiren, her şeyiyle konuşulan Bülent Ersoy’un muazzam hikayesini izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklar başladı.

90’LI YILLARI YENİDEN YAŞATTILAR!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bu sezon ilk kez sevenleriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşayan fenomen grup, “Bizim 1991 yılından 2023 yılına kadar nasıl geldiğimizi görmek istiyorsanız bu konsere gelmeniz gerekiyor. Bugün gelen misafirlerimize bunu göstereceğiz.” sözleriyle duygularını anlattı. İzel-Çelik-Ercan, Kuruçeşme Açıkhava’nın onlar için önemine de değindi. “Burasının bizim için ayrı bir özelliği var. Çünkü 31 yıl sonra Kuruçeşme’de buluştuk. Yıllardır bize tekrar birlikte olmamız çok teklif ediliyordu. Sevgili Polat Yağcı ile konuşup Kuruçeşme’de boğazın kenarında yapalım bu işi dedik ve kendimizi yıllar sonra burada bulduk.” dedi.

HAYRANLARI AKIN ETTİ!

Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu. Sevilen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle sahneye adım atar atmaz Kuruçeşme’yi ayağa kaldıran Haluk Levent coşkuyu daha ilk dakikalarda doruklara çıkardı. Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Haluk Levent, ‘Sevenler Ağlarmış’ şarkısıyla herkesi coşturdu, ‘Aşkın Mapushane’ ile duygulara tercüman oldu. 2 saatlik konserde seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri ve sohbetiyle konserini adeta mini bir stand-up şova dönüştürdü. Bazı hayranlarıyla şarkı söyleyen bazısıyla da dans eden ünlü sanatçının bu samimi yaklaşımı geceye renk kattı.

GENÇ KUŞAĞA REHAVET UYARISI

Başarılı sanatçı Burcu Güneş Maslak Yeni Gazino sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı. Sahne öncesi basın mensupları ile kulisinde bir araya gelen Güneş, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

''İki tane milyon izlenen şarkıyla star olunur mu?'' sorusuna da aynı samimiyetle yanıt veren başarılı sanatçı, ''Asla olunmaz. Sanat ve kariyer bir bahçe ve o bahçeye güzel tohumlar ekmeniz şart. Buda bir süreç işi, sabır işi... Asla olunmaz'' sözleriyle genç şarkıcıların rehavete kapılmaması gerektiğini savundu.

Muhteşem sahnesiyle Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, İstanbul'da sahne aldığı nezih mekanlardan biri olan Madam Niça sahnesindeydi. Sınırlı sayıdaki müziksevere hizmet veren mekanda, Zuhal Olcay konserinin rezervasyonları haftalar öncesinde kapandı.

Gecede Zuhal Olcay'ı dinlemeye gelenler arasında Soner Olgun da vardı. Zuhal Olcay, Soner Olgun'u "Çok yakın dostum, arkadaşım" diyerek davet etti. Olgun, sahnede 3 şarkı söylerken, Soner Olgun ve Zuhal Olcay'ın sahnedeki birlikteliği eşsiz dakikalar yaşanmasına neden oldu.