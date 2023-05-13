(Ayparçası kaleminden özlü söz)

ADI İSTANBUL OLMALI

İÇİMDE BİRİKTİRDİKLERİMİN.

BAZEN DİLİMDE BİR ISLIK,

BAZEN BİR TÜRKÜ,

BAZEN TEK BİR SÖZ İLE...

SELAM OLSUN GÖNÜLDEN HERKESE.

TARKAN’IN EĞLENCE DOLU ANLARI

İstanbul, Türkiye (10 Mayıs 2023) – Disney+’ın marka yüzü olan Tarkan, son olarak rol aldığı reklam filmi ile izleyicileri Disney+ evreninde keşif dolu bir yolculuğa çıkarmıştı. Reklam filminin eğlenceli kamera arkası görüntüleri ise platformun Instagram hesabında paylaşıldı.

Tarkan’ın pozitif enerjisinin yansıdığı eğlenceli görüntüler, megastarın ve Disney+’ın takipçileri tarafından defalarca kez izlendi ve paylaşıldı.

İlber Ortaylı: Sloganla konuşamazsınız !

Hülya Koçyiğit, her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı konuk etti.

Tarih disiplini içine dalmak, mukayeseli okumak için bir konuda iki üç tane esere bakılmalı diyen İlber Ortaylı ‘’Ters okumalar yapman lazım. Çok ilgilendiğiniz bir dedikoduda, bir olayda nasıl tek kişiyi değil üç kişiyi birden dinlersiniz ister istemez, onun gibi bir şey.’’ dedi.

Tarihe bir slogan olarak bakılmaması gerektiğini belirten Ortaylı ‘’Bunu yaptığınız an zaten bir şüphe geliyor, o zaman slogan halinde tarihe bakılmıyor bu çok önemli. Türkiye’nin en büyük problemi bu. İkincisi de zaten çok eski bir tarih üzerinde oturuyoruz. Kendi milli tarihimiz çok farklı coğrafyalarda geçmiş. Yani bir Türk’ün kendi tarihini bugünkü Türkiye coğrafyasıyla sınırlaması mümkün değil. Biz geç geldik Anadolu’ya. Dolayısı ile bir uzantı söz konusu. Coğrafya bilmeniz gerekiyor. Bunu hep kaale alacaksınız. O zaman ne oluyor? Tabi değişik düşüncenin tesiri altında kalacaksınız. Sloganla konuşamazsınız. Sloganla konuştuğunuz takdirde ifade edemiyorsunuz bu oluşumu. Hiçbir şekilde kimliğinizi de anlayamıyorsunuz, oluşan siyaseti de anlayamıyorsunuz, yaşadığınız vatanı da iyi anlayamıyorsunuz. Yani toplumun farklı direniş noktalarını anlayamıyorsunuz. Bu sizi bir şekilde bazı şeylerden çekiyor veya bazı şeylerin de üstüne yürümenizi gerektiriyor.’’ dedi.

Gülben ‘den unutulmaz konser!

“En Güzel Misafir” şarkısının başarısıyla son günlerin en popüler ismi Gülben Ergen Mersin’de Halk Konseri verdi.

Meydanını dolduran 25 binden fazla Mersinli’ye dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla coşturan Gülben Ergen giydiği kot ceketli spor ayakkabılı kıyafeti, enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.

Konserinde bir ara sahneden inerek dinleyicisinin arasına giren Gülben Ergen Mersin ‘li hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

SUZAN’IN HIDRELLEZ BAHÇESİ

Müzik ve sanat dünyasının eğlenceli isimlerinden Suzan Kardeş, Hıdırellez kutlamalarının ikinci gününde “Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi’ni”

İlker Ayrık 'ın sahibi olduğu Rita Çiftliğe taşıdı.



Suzan Kardeş etkinlikte "Suzan’ın Hıdrellez Bahçesi " konseptine uygun hazırlanan özel bahçede sahne ve ritüellerin gerçekleştirilmesi için gün boyu her detaya kendi dokunuşlarıyla hazırlandı.





''Her Hıdırellez zamanı yeniden tazelenir, çiçek açarım.



Sahne öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Suzan Kardeş, tüm muhabirlerin Hıdırellezi'ni tek tek kutladı. ''Her Hıdırellez zamanı yeniden tazelenir, çiçek açarım. O yüzden Hıdırellez benim için senenin en özel günlerindendir. 35 yıllık bir mücadele ve Hıdırellez, İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesine kaydedildi. 35 yıldır Hıdırellez zamanında ne dilediysem oldu... Bu öyle güzel bir şey ki; ben ölüp gittiğim zaman bile bu miras yaşayacak. İnsanı mutlu eden, gururlandıran yönü de bu.' diyerek sözlerine başlayan Kardeş, muhabirlerden gelen sorulara samimi yanıtlar verdi.

NADİDE SULTAN’DAN FLAMENKO ESİNTİSİ

Nadide Sultan, yeni teklisi olan " Kumdan Kaleler " isimli yeni klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Yönetmenliğini eşi Hakan Yonat'ın üstlendiği çalışmada; sevilen şarkıcı, Akdeniz ve flamenko esintilerinin yer aldığı bir performans klibiyle hayranlarına seslendi.

Musicaan yapım şirketinden çıkarılan "Kumdan Kaleler " isimli şarkının bestesini Nedim Caner Üstün ,düzenlemesini ise Ozan Gülek yaptı.

Klipte farklı giyim tarzı ve dansıyla dikkat çeken Nadide Sultan'a klipte; flamenko dans figürleriyle bir de dansçı eşlik etti.

Hem eşim hem yönetmenim hem de yapımcım

Müzik dünyasına uzun yolda dinlenebilecek bir yol şarkısı sunduklarını dile getiren Nadide Sultan " Kıpır kıpır tam bir bahar şarkısı.İçinde İspanyol ezgilerinin de yer aldığı , özellikle sözlerinin abuk olmadığı, anlam ifade eden bir çalışmaya imza attık. Bu arada eşim Hakan Yonat yönetmenliğinin yanı sıra bu şarkımda yapımcım da oldu artık. " dedi

BETÜL DEMİR: ''SANAT CAMİASINDA DOSTLUK YOK''

Başarılı sanatçı Betül Demir önceki akşam Boaz Live'da sahneye çıktı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Betül Demir hit olmuş şarkılarının yanı sıra 90'ların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Betül Demir " Sahneye çıkmayı şarkı söylemeyi çok seviyorum.Kadın sanatçılar arasındaki rekabeti de değerlendiren Betül Demir, '' Net konuşuyorum. Sanat camiasında dostluk yok. Benim rekabetim müzikle ve onuda yapabileceğim çok fazla insan yok. Görüyoruz bir çoğu kılık kıyafetiyle ve özel hayatıyla yarışıyor. Rekabet sadece bu alana sıkıştı. Bense ürettiğim şarkılar ve yaptığım müzikle yarışmak istiyorum. Bu yüzdende bu yarışta kendimi biraz yalnız hissediyorum.'' diyerek yepyeni bir polemiğin fitilini ateşlemiş oldu...

Çok yakında çıkaracağı yeni şarkısında son rötuşları yaptıklarınıda dile getiren başarılı sanatçı, ''Seçimlerden bir hafta sonrası için yayın planlarımız vardı ancak sanırım bir iki hafta daha gecikebiliriz. Şarkı öyle güzel bir şarkı ki; en küçük ayrıntıyı bile es geçmek istemiyoruz. O yüzden tüm detayların üzerinden iki hatta bazen üç kez geçiyoruz.'' ifadelerini kullanırken muhabirlerin ''Yeni şarkınız yaz şarkısı mı?'' sorusuna ise; ''Şarkıları yazlık-kışlık diye ayırmamak gerekir. Sözlerinin, bestesinin, enerjisinin ve duygusunun insanlara hangi ölçüde geçtiği ve hitap ettiği önemlidir. Son dönemde çıkan ''Antidepresan'de buna en güzel örnek. Bence ömürlük şarkı. İnşallah bizim şarkımızda böyle olacak.'' yanıtını verdi.

“DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ”

House of Performance (HoP)’ın kendi prodüksiyonu olan ve Genel Sanat Yönetmeni Özen Yula'nın yönettiği, Yazar Donald Margulies'in yazdığı, Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar’ın oynadığı ''Dostlarla Akşam Yemeği'' adlı oyun, 17 Mayıs’ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar gibi çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla oynanacak ''Dostlarla Akşam Yemeği'' oyununda, dört yakın arkadaşın yıllara dayanan dostluğunun içlerinden birinin diğerlerine ihanetiyle bozulmasını ve bütün dengeler değişirken, yaşadıkları ilişkinin dev dalgaları arasından boğulmadan çıkmayı başarıp başaramadıklarını seyredeceksiniz.

Murda: Türkiye Konserlerine Başlıyor!

Türkçe Rap'in sevilen ismi Murda, ‘Dua Tour 2023’ kapsamında; İzmir, Ankara ve İstanbul’da sahne alacak

Son dönemin yıldızı parlayan rapçilerinin başında gelen Murda, 6 Haziran’da İzmir ile başlayan ‘Dua Tour 2023’ turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Müziğe Hollanda'da başlayan, Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi dünyaca tanınmış hip-hop sanatçılarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Ezhel’le birlikte hayata geçirdikleri ‘Aya’ şarkısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Murda’nın İzmir, Ankara ve İstanbul’da vereceği konserlerin biletlerinin satışına devam ediliyor.