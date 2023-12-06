Bin bir hayallerle kurduğunuz evliliğinizin yıkılmak üzere olduğunu düşünün. Bir yandan da bağımlılıklarınızla mücadele ediyor, normal bir yaşam sürmeye çabalarken çevrenizdeki hiç kimseden beklediğiniz desteği göremiyorsunuz. Ayrılığın ve yeni bir hayat kurmanın sancılarını yaşarken, bir sabah kapınız çalıyor. Karşınızdaki hiç tanımadığınız adam size yaşamınızın tüm sırlarına vakıf olduğunu, mutluluğun kapılarını sizin için açabileceğini ve bunu da sadece evinize kuracağı küçük bir cihaz yardımıyla yapacağını söylüyor. Tepkiniz ne olur?

HAYAL VE GERÇEK ARASINDA

“Evdeki Algoritma” romanının baş kahramanı Serra, Artnet Güvenlik firmasından gelen Kenan isimli o yabancının teklifini kabul ediyor. Ve sorunlarla boğuştuğu depresif hayatında gerçekle hayalin iç içe geçtiği yeni bir sayfa açılıyor. Bir yandan evliliğinin geride bıraktığı derin izleri hayatından silmeye, bir yandan da alkol bağımlılığından kurtulmaya çabalayan Serra, bilincindeki dalgalanmalarla gerçeklik algısını yitirirken olup bitenlere anlam vermeye çalışıyor.

ÇOCUK BASKISI, AİLE, DİJİTAL DÜNYA ELEŞTİRİSİ

Aylin Sökmen, Edisyon Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan “Evdeki Algoritma” romanında Serra’nın hikâyesi üzerinden evlilik ve aileye ilişkin tabular, kadınlar üzerindeki çocuk baskısı, yalnızlık, toplumun normları dışında kalmak, sosyal medyanın hayatlarımıza etkisi ve dijital dünyada herkesin herkesi ‘izlemesi’ gibi dikkat çekici sorunlara da parmak basıyor. Yer yer gerçek dışı unsurlar barındıran roman, Sökmen’in üçüncü eseri. 2009 yılında “Salt Okunur” adında bir öykü kitabı yayımlayan yazar, 2020’de de “Kendinde Değil Gibisin” adlı romanını okurla buluşturmuştu.

112 sayfalık “Evdeki Algoritma”, dijital çağın gerçek hayatlara etkisi hakkında kafa yoranların ilgisini çekecek bir kitap.