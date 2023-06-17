Kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Oveymir, Yedi Eylül ile Fatih mahallelerindeki bazı sokaklarda rögarlar taştı.

Yollarda oluşan su birikintileri, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu.

Denizli Bulvarı'nda ağaç devrilmesi nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kuyulu Mahallesi'nde de ağaçlar devrildi.

Kentte metrekareye 26 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

AA