Germencik ilçesi Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, efe kıyafetleri ve yöresel kıyafetlerle oy kullandı.

Körüklü çizme, "potur" diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen vatandaşlar, çevredekilerin ilgisini çekti.

Efe kıyafeti giyen seçmenlerden Mehmet Sarı, gazetecilere, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyledi.

Bu kıyafetin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Sarı, "Milli kıyafet olarak görüyoruz. Bunu devam ettirmek ve gençlere göstermek için bu şekilde çok özel günlerde giyiyoruz, oyumuzu da kullanıyoruz." dedi.

Mehmet Özen de efe kültürünü yaşatmak için her seçimde bu kıyafetleri giydiğini ifade etti.