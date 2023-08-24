Aydın

Mert Duman, camlarını açık unuttuğu 09 ADK 382 plakalı hafif ticari aracında yılan olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümüne girdiği ileri sürülen yılanı özel aparatlar da kullanarak bulabilmek için seferber oldu.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ekipler uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara ilaç sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca, itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Duman, araca gizlendiğini düşündüğü yılanın çıkması için günün ağarmasını beklediğini belirtti.

AA