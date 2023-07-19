Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen 6 kişilik bilirkişi heyetinden 5'inin hazırladığı raporda, iş yerinin teknik özellikleri, ruhsatının olup olmadığı ile tüp firması ve çalışanına ilişkin bilgilere yer verildi.

Diğer bilirkişi ise farklı düşünceye sahip olduğunu ifade ederek şerh hazırladı.

Hazırlanan rapor, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bilirkişi raporunda, restoran sahibi Leyla Yılmaz'ın iş yerini bir firmadan devralmasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yenilemesi için Nazilli Belediyesine başvurmadığı, ayrıca devir işlemini de bildirmediği belirtildi.

Arızalı tüpün birkaç gün öncesinden bayiye bildirilmesine rağmen olay gününe kadar iş yerinde kaldığına dikkat çekilen raporda, "Tesisatın hatalı olmasına karşın iki adet sanayi tipi tüpün işletme içerisinde bulunması ve LPG tüp tedarikçisi bayi çalışanının açık alev ve sıcak yüzey olan işletme içerisinde müdahale etmesiyle olay meydana gelmiştir. Tüpün bayi çalışanı tarafından değişimi esnasında açığa çıkan gazın ısıyla buluşması ve parlama olması sonucu ortamda oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ve aşırı ısıya maruz kalınmasıyla 8 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yangın söndürmeyle ilgili sistem ve malzemelerin tam ve sağlam olduğu kaydedilen raporda, herhangi bir yangın başlangıcında söndürülebilecek tedbirlerin alındığının tespit edildiği aktarıldı.

"Tüplerin içeride bulunması işletme kusuru"

Raporda, kazaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tüplerin içeride bulunması bina kusuru değil işletme kusurudur. Gerek kendi üzerindeki vidalı vanası arızalı olan, gerekse çalışmakta olan tüplerin kazanın olmasında bir etkisi yoktur. Vanası arızalı olan tüp en az 4 gündür restoranda durmaktadır, kaza tüp dağıtım elemanının müdahalesi ile meydana gelmiştir. İşletme içerisindeki tüp tesisatının birçok hatası bulunmaktadır. Mevcut tesisatın onaylı projesi yoktur. Kabul edilebilir değildir. Ancak kaza, tesisatın bir hatasından da kaynaklanmamıştır. Öncelikle boş ya da dolu LPG tüpü, işletme içerisinde olmamalıydı. Vanası arızalı olan tüp için arızalı tüp prosedürü uygulanmalıydı. Tüpün arızalı olduğu tespit edildiğinde derhal arızalı olarak etiketlenmeli ve kullanıcının mekanından çıkartılmalıydı. Yine arızalı etiketi ile tüp dolum tesisine ulaştırılmalıydı. Her ne olursa olsun açık alev ve sıcak yüzeyin bulunduğu kapalı mekanda tüp değişimi işlemi yapılmamalıydı. Tüplerin, konumlandırıldığı yer olan bodruma inen merdiven eşiğinde bulunmamalıydı."

Sonuç kısmı

Raporun sonuç kısmında ise tüp dağıtım firması sahibi Ali Balkır'ın "Uygun olmayan yerdeki tüplerin değişimini yaptığı, arızalı tüple ilgili prosedürü uygulamadığı, tüp dağıtım sertifikası bulunmayan Mustafa Görkem Balkır'ı çalıştırdığı için kazanın oluşumuna etkisinin ve katkısının bulunduğu." ifade edildi.

Tüpün değişimini yapan Mustafa Görkem Balkır ile ilgili değerlendirmede ise "Yetkisi ve yeterliliği olmadığı halde tüp değişimi yaptığı, döner tezgahını kapatıp sıcak yüzeyin soğumasını beklemeden tüpü söktüğü, işletmede bulunan LPG tüp tesisatında gerekli vanaları kapatıp sökeceği tüpü sistemden izole edip sonrasında söküm yapması gerekirken uygun davranmadığı, arızalı tüpün etiketsiz vaziyette işletmede kalmasına neden olduğu için olayın oluşumunda etkisinin ve katkısının bulunduğu." belirtildi.

Bilirkişi raporunda restoran sahibi Leyla Yılmaz için ise "İki dolu LPG tüpünün işletme içerisinde kapalı dolapta havalandırması olmayan yerde olmasına izin verdiği, vanası arızalı olan tüpün 4 gün işletmede kalmasına izin vererek tehlikeli durumun devamına sebep olduğu için yaşanan olayın oluşumuna etkisinin ve katkısının bulunduğu." görüşü aktarıldı.

Farklı rapor

Bu heyetten farklı bir rapor hazırlayan A sınıfı iş güvenliği uzmanı mühendis Ü.A. da patlamanın oluşumuna ilişkin benzer görüşleri taşımasına karşın olayda sorumlu farklı kişilere dikkati çekti.

Bilirkişinin raporunda, "Lisans sahibi ilgili tüp firmasının bölge sorumlusu T.C, onun bir üst amiri bölge yöneticisi T.E. ve Ege bölge müdürü M.A'nın bayilik sözleşmesi imzalama sürecinde ve sonrasında bayilik işlemlerini yürütürken ilgili kanunun ve yönetmeliklerin emredici hükümlerine uygun işlem tesis etmediği için müteselsil olarak kusurlu olduklarının anlaşıldığı" değerlendirmesine yer verildi.

Olay

Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında geçen yıl 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden restoran sahibi Leyla Yılmaz ve eşi Faruk Yılmaz, tüp bayi firması sahibi Ali Balkır ile oğlu Mustafa Görkem Balkır tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AA