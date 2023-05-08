5 Mayıs tarihinde Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği başkanı Halil Yoğunluğu' Beyefendinin düzenlediği ' Kalem Tutan Ellerle Aydınlık Günlere' etkinliğinde Siverek'te 18 bayan yazar bir araya gelerek hem söyleşi yaptılar hemde yazmış oldukları kitaplarını kitap dostlarına imzaladılar.

Bu etkinliğe dernek başkanı Halil Bey'in daveti üzerine ben ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bayan yazar arkadaşlar katılım sağladık. Anadolu' nun bağrından gelen ve bu topraklar üzerinde yaşayan kısık sesler olan kadınlarımızın o hamurlu elleri şimdi kalem tutan eller olmuş bundan daha güzel ne olabilir ki.

Tek temelimiz; Mezopotamya toprakları üzerinde yaşayan erkek ve kadınların ellerine aldıkları silah yerine artık ellerine aldıkları kalemle yazdıkları kitaplarıyla varolmaları ve karanlığa ışık tutmalarıdır. Bu etkinlikte gençlerin davul eşliğinde halay çekmeleri görülmeye değerdi.

Kitaplar insanlar arasında çok önemli bir edebiyat köprüsüdür. Bu etkinlikte dini,dili, ırkı ve siyasi görüşü ne olursa olsun tüm yazar arkadaşlar ve etkinliğe gelenler tek yürek oldular. Bu gibi etkinliklerin Türkiye' nın dört bir tarafından yapılması ve çoğalmasını temeni ediyoruz.

Kitaplar insanlar arasında en güzel iletişim aracıdır. Kültürüne, sanatına değer veren bir millet hep ileriye gitmiştir. Edebiyata, Kültüre, sanata önem vermeyen bir millet ve bir ülke yok olmaya mahkum olur.

Alman düşünür James Hawel bir sözünde:

"Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır" der.

O halde bu kıymetli Anadolu topraklarımız üzerinde daha çok kalem tutan eller olsun, geleceğimiz aydın olsun diyorum.

Bu etkinliği düzenleyen Kültür Bilim ve Sanat Derneği'başkanı Halil Yoğunluğu ve arka planda bu etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Mehmet Şah Kalgı' ya ve tüm dernek görevlilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan ve bu etkinliğe katılım sağlayan Siverek halkına da teşekkür ediyoruz.