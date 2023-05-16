Ankara

AYD'den yapılan açıklamada, milli iradenin tecelli ettiği seçimlerin, vatandaşların sandıklarda oyunu kullanmasıyla bir defa daha başarıyla sonuçlandığına işaret edildi.

Türkiye'nin, seçimlerdeki yüksek katılım oranıyla uluslararası topluma demokrasi dersi verdiği kaydedilen açıklamada, Türk demokrasisinin övgüyü hak ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, seçimlerde, sonuçları tarafsız, doğru ve hızlı şekilde kamuoyuna ulaştıran devletin uluslararası kuruluşu AA tebrik edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Seçimler sonrası yayın yasaklarının kalkması ile muhalefet tarafından söz birliği edilmişçesine manipülasyona yönelik yapılan açıklamalar gerçekçi değildir. Seçim sonuçları da bunu ortaya koymuştur. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyor ve asla kabul etmiyoruz. Belli bölgelerden gelen sonuçların oluşturduğu farkı Anadolu Ajansına yüklemek, 'manipülasyon yapılıyor' diyerek manipülasyon yapmak kimseye bir şey kazandırmaz, aksine Türk demokrasisine zarar verir. 'İlk aşamada AK Parti ve Erdoğan'ın oylarını AA yüksek gösteriyor.' söylemi ile seçmen üzerinde olumsuz bir algı oluşturmak ve sonuçları manipüle etmek muhalefet sözcülerine yakışmamıştır."

"Seçim herhangi bir şaibeye fırsat vermeyecek yöntemlerle yapılmıştır"

AA'nın binlerce çalışanı ile seçim sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışındaki abonelerine tarafsız, doğru ve hızlı şekilde ulaştırmanın mücadelesini verdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AA, Milli Mücadele yıllarından günümüze vatanı, milleti için doğru bilgileri aktaran milli bir kuruluşumuzdur. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu güzide kuruluşumuzu kimsenin yıpratmasına müsaade etmeyiz. Seçim güvenliği konusunda alınan tedbirler, yapılan uygulama herhangi bir şaibeye fırsat vermeyecek yöntemlerle yapılmıştır. 7 kişilik sandık kurullarında bir önceki seçimde en çok oyu almış 5 parti müşahit bulundurma hakkına sahiptir. Keza ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarında da siyasi partilerin müşahidi bulunmaktadır. Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) ise yine her siyasi partinin temsilcileri bulunmaktadır. Her türlü gelişme bu kişiler tarafından adım adım takip edilmektedir. Türkiye tüm dünyaya örnek olacak bir sistemle seçimlere girdi ve sorunsuz bir şekilde seçimler tamamlandı. Bununla övünmemiz gerekir."

AA